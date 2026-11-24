„Dziedzictwo”, odcinek 1084. Adalet odkrywa urządzenie podsłuchowe w pokoju Aynur

Podczas pobytu w pokoju Aynur Adalet natrafi na ukryte urządzenie podsłuchowe. To znalezisko zszokuje domowników, ponieważ uświadomi im, że obca osoba mogła w tajemnicy nagrywać rozmowy dziewczyny i gromadzić szczegółowe informacje na temat jej prywatnego życia. O incydencie natychmiast zostanie powiadomiona policja, która zacznie ustalać tożsamość sprawcy odpowiedzialnego za instalację aparatury w budynku. W toku śledztwa funkcjonariusze zatrzymają podejrzanego o ten czyn mężczyznę o imieniu Kadir. Chociaż jego aresztowanie stanowi istotny przełom w dochodzeniu, samo usunięcie sprzętu nie gwarantuje jeszcze domownikom pełnego bezpieczeństwa.

Sinan i Aynur w niebezpieczeństwie w 1084. odcinku „Dziedzictwa”. Giray wciąż im zagraża

Zdemaskowanie szpiegowskiej aparatury przez Adalet łączy się bezpośrednio z wątkami z poprzedniej odsłony telenoweli. W 1083. odcinku „Dziedzictwa” sąd oficjalnie oczyścił Aynur z zarzutów dotyczących morderstwa Ezgi. Rozstrzygnięcie to przyniosło ogromną ulgę Sinanowi, który poświęcił mnóstwo czasu na udowodnienie niewinności kobiety. Mimo korzystnego wyroku prokurator wciąż drży o los swojej wybranki, gdyż największym niebezpieczeństwem dla bohaterów pozostaje Giray. W poprzednim epizodzie przestępca otwarcie zastraszył Sinana i jego rodzinę, co zmusiło prawnika do odłożenia w czasie wyznania miłości Aynur w trosce o jej życie. Odnaleziony w sypialni podsłuch tylko potwierdzi, że spokój i prywatność lokatorów są systematycznie naruszane. Choć Kadir trafi w ręce mundurowych, śledczy nadal będą musieli ustalić, czy działał na własną rękę i dlaczego na celownik wziął akurat pokój Aynur.

Kiedy oglądać 1084. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Widzowie mogą śledzić nowe losy bohaterów serialu „Dziedzictwo” od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Telewizyjna premiera 1084. odcinka odbędzie się w czwartek, 3 grudnia 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję na szklanym ekranie, znajdą wszystkie dotychczasowe odsłony produkcji w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto występuje w obsadzie tureckiej telenoweli?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” (znana w oryginale jako „Emanet”) to ciesząca się dużą popularnością opowieść o walce o bliskich, wielkich tragediach oraz miłości. Główny wątek rozpoczyna się po śmierci rodziców małego Yusufa, kiedy to pieczę nad chłopcem przejmuje jego bezwzględny i surowy stryj Yaman. Sytuacja ulega zmianie, gdy do rezydencji wprowadza się skromna ciotka dziecka, Seher, co szybko prowadzi do wybuchu silnych emocji. Choć początkowo opiekunowie darzą się niechęcią i muszą mierzyć się z intrygami wrogów, z biegiem czasu między Yamanem a Seher rodzi się głębokie uczucie, a ich relacja staje się dla osieroconego malca jedyną szansą na normalne dzieciństwo.

Kolejne odsłony telenoweli przynoszą niezwykle dramatyczne zwroty akcji, zmuszające postacie do konfrontacji z bolesną i nieodwracalną stratą. Kiedy Yaman Kırımlı ponosi śmierć, obowiązek wychowania małego Yusufa oraz ocalenia rodzinnej spuścizny przejmuje na siebie Nana Maryam.

Kolejne kłopoty pojawiają się w momencie, gdy Nanę zaczynają ścigać urzędnicy, a kobiecie grozi przymusowa deportacja z kraju. Chcąc uchronić opiekunkę przed wyjazdem i zapobiec kolejnemu dramatowi w życiu małego Yusufa, pomocną dłoń wyciąga do niej Poyraz. Bohaterowie decydują się na zawarcie fikcyjnego związku małżeńskiego, a podyktowany wyłącznie rozsądkiem ślub szybko generuje nowe napięcia, silne emocje oraz zupełnie nieoczekiwane więzi.

Na ekranie w głównych rolach pojawiają się między innymi:

• Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w postać Yamana Kırımlı,

• Sıla Türkoğlu, odgrywająca rolę Seher Kırımlı,

• Nanuka Stambolishvili, występująca jako Nana,

• Nik Xhelilaj, kreujący postać Poyraza,

• Berat Rüzgar Özkan, grający małego Yusufa.

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie

11