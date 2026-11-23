„Dziedzictwo” odcinek 1082. Turgut bierze na siebie winę za śmierć Ezgi, ale ukrywa mocodawcę

Przypomnijmy, że w 1080. epizodzie Sinan ujął Turguta, lecz podejrzany stanowczo wypierał się udziału w morderstwie. Prowadzący sprawę funkcjonariusze nie dysponowali wówczas wystarczającymi dowodami, które pozwoliłyby całkowicie oczyścić Aynur z ciążących na niej zarzutów. Przełom nastąpił dopiero w 1081. odsłonie produkcji, kiedy to sprytny plan dziewczyny pomógł Sinanowi oraz Czarnej złamać opór przesłuchiwanego mężczyzny.

Ostatecznie Turgut Evrensoy potwierdzi swój udział w zbrodni. Złożone przez niego wyjaśnienia staną się kamieniem milowym w dochodzeniu dotyczącym zabójstwa Ezgi, ale nie wystarczą Sinanowi do pełnego zamknięcia tej sprawy. Zatrzymany weźmie na siebie odpowiedzialność za sam czyn, jednak będzie konsekwentnie milczał na temat tożsamości swojego zleceniodawcy. Taka postawa sprawcy postawi prowadzącego śledztwo w niezwykle trudnym położeniu. Prokurator zyska wprawdzie pewność, że słusznie podejrzewał Turguta, lecz personalia osoby pociągającej za sznurki pozostaną tajemnicą. Zdemaskowanie głównego inicjatora morderstwa stanie się teraz priorytetowym celem dla Sinana.

Kiedy oglądać 1082. odcinek serialu „Dziedzictwo”? Data i godzina emisji

Widzowie mogą śledzić nowe odsłony telenoweli „Dziedzictwo” od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Premierową emisję 1082. odcinka zaplanowano na wtorek, 1 grudnia 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną transmisję, znajdą wszystkie dotychczasowe epizody w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecki hit „Dziedzictwo”, znany w oryginale jako „Emanet”, to poruszająca opowieść o wielkim uczuciu, życiowych dramatach i determinacji w walce o bliskich. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, pieczę nad osieroconym chłopcem przejmuje jego bezwzględny stryj Yaman. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy w ich domu zjawia się skromna ciotka dziecka, Seher. Choć początkowo relacje między opiekunami są pełne wrogości i podsycane intrygami nieżyczliwych osób, z biegiem czasu rodzi się między nimi głęboka więź, będąca dla malucha jedyną szansą na normalność.

Kolejne serie przynoszą jednak wstrząsający zwrot akcji, zmuszając postacie do konfrontacji z bolesną stratą. Po tragicznej śmierci Yamana Kırımlıego obowiązek wychowania małego Yusufa oraz ocalenia rodzinnego majątku przejmuje Nana Maryam.

Wkrótce nad głową kobiety zbierają się czarne chmury w postaci widma przymusowej deportacji. Wówczas na jej drodze staje Poyraz, który chce uchronić Nanę przed wyjazdem i zapobiec kolejnemu dramatowi w życiu małego Yusufa. Bohaterowie decydują się na zawarcie fikcyjnego związku małżeńskiego z rozsądku, a ta wymuszona okolicznościami decyzja błyskawicznie generuje nowe konflikty, silne emocje i zupełnie nieoczekiwane relacje.

W głównych rolach w produkcji pojawiają się między innymi:

• Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w postać Yamana Kırımlıego

• Sıla Türkoğlu, odgrywająca rolę Seher Kırımlı

• Nanuka Stambolishvili, występująca na ekranie jako Nana

• Nik Xhelilaj, kreujący bohatera o imieniu Poyraz

• Berat Rüzgar Özkan, grający rolę małego Yusufa

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