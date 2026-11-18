Ucieczka Poyraza i Nany przed ludźmi Atakana w 1073. odcinku "Dziedzictwa"

Chociaż Nana oraz Poyraz oswobodzą się z niewoli u podwładnych Atakana, ich problemy wcale się na tym nie skończą. Zbiegowie muszą błyskawicznie zwiększyć dystans od swojej dotychczasowej celi, aby ocalić życie. Plany pokrzyżuje im jednak nagłe zepsucie się samochodu w trasie, przez co dalszą drogę będą zmuszeni pokonać już wyłącznie na własnych nogach.

Piesza wędrówka okaże się ogromnym wyzwaniem zwłaszcza dla wycieńczonej Nany, która dopiero co przeszła przez prawdziwe piekło. Kobieta będzie musiała wykrzesać z siebie resztki sił, ale w tych trudnych chwilach nie zostanie jednak bez wsparcia Poyraza. Troskliwy mąż otoczy ją opieką i pomoże przebrnąć przez wszystkie napotkane po drodze przeszkody.

Postawa mężczyzny głęboko poruszy Nanę, a wspólne niebezpieczeństwo tylko utwierdzi ją w przekonaniu, jak ważny jest dla niej ukochany. Poyraz odłoży na bok własne zmęczenie oraz traumę, skupiając całą uwagę na ochronie partnerki. Wydarzenia z 1073. odcinka "Dziedzictwa" dobitnie pokażą, że małżonkowie stanowią dla siebie niezawodne oparcie w najbardziej ekstremalnych momentach.

Pelin opuszcza dom Adalet i idzie na układ z Atakanem w 1073. odcinku "Dziedzictwa"

Zupełnie inaczej potoczą się sprawy w mieszkaniu Adalet, gdzie przebywa nieświadoma niczego Pelin. Do kobiety nie dotrą wieści o tym, że Nana i Poyraz zdołali już oswobodzić się z rąk porywaczy. Święcie przekonana o śmiertelnym zagrożeniu wiszącym nad ukochanym, Pelin zdecyduje się na samodzielną interwencję.

Warto przypomnieć wydarzenia z 1071. odcinka "Dziedzictwa", kiedy to Poyraz zapewnił Pelin kryjówkę u Adalet, aby odseparować ją od niebezpiecznego krewnego. Atakan nieustannie dąży bowiem do odzyskania pełnej władzy nad siostrą, a jego głównym motywem są pieniądze. Już w 1047. epizodzie przerażona kobieta prosiła Poyraza o ratunek, bojąc się, że brat uwięzi ją w szpitalu psychiatrycznym w celu przejęcia rodzinnego spadku.

Mimo tej wiedzy Pelin zrezygnuje z bezpiecznego azylu i po kryjomu wyjdzie z domu Adalet. Kobieta osobiście stawi się u Atakana, mając nadzieję na wytargowanie wolności dla przetrzymywanego Poyraza. Choć doskonale zdaje sobie sprawę z bezwzględności swojego brata, będzie skłonna pójść z nim na ustępstwa.

Taki krok wiąże się z gigantycznym zagrożeniem dla jej własnej przyszłości. Atakan już niejednokrotnie pokazał, że zdanie siostry zupełnie się dla niego nie liczy, a jego priorytetem jest zagarnięcie jej fortuny. W ten sposób Pelin na własne życzenie wpadnie w poważne tarapaty.

Desperacki krok Pelin w 1073. odcinku "Dziedzictwa". Nie wie o wolności Poyraza

Cały tragizm tego położenia wynika z faktu, że kobieta zaryzykuje wszystko, nie mając pojęcia o aktualnym rozwoju wypadków. W chwili, gdy Pelin będzie próbowała dobić targu z Atakanem, jej były partner razem z Naną będzie już daleko od miejsca niewoli. Jak w obliczu takiej niespodzianki zachowa się bezwzględny brat i czy w ogóle zechce wysłuchać propozycji zdesperowanej siostry? Jedno jest pewne, będzie trzymał ją na muszce gotowy oddać strzał.

Kiedy oglądać 1073. odcinek "Dziedzictwa"? Data i godzina emisji w TVP1

Widzowie mogą śledzić nowe przygody bohaterów telenoweli "Dziedzictwo" od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 w TVP1. Emisja 1073. odcinka została zaplanowana na środę, 18 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, znajdą wszystkie dotychczasowe odsłony serialu w internecie na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"? Fabuła i lista aktorów

Turecka produkcja "Dziedzictwo" (w oryginale "Emanet") to ciesząca się ogromnym zainteresowaniem opowieść o wielkich uczuciach, bolesnych dramatach oraz walce o najbliższych. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, pieczę nad dzieckiem przejmuje jego bezwzględny stryj Yaman. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w rezydencji zjawia się skromna ciotka chłopca, Seher. Początkowa wrogość i knute wokół nich intrygi ostatecznie ustępują miejsca miłości, a silna relacja opiekunów staje się jedynym ratunkiem dla Yusufa.

Kolejne odsłony serialu przynoszą jednak wstrząsające wydarzenia, które zmuszają bohaterów do przepracowania ogromnej żałoby. Po tragicznej śmierci Yamana Kırımlıego obowiązek wychowania małego Yusufa przejmuje Nana Maryam, która musi także zadbać o pozostawioną przez zmarłego spuściznę.

Los rzuca kobiecie kolejne kłody pod nogi, gdy pojawia się realne widmo jej przymusowego wydalenia z kraju. Wówczas na horyzoncie zjawia się Poyraz, który chce uchronić chłopca przed kolejną życiową traumą i zatrzymać jego opiekunkę na miejscu. Para decyduje się na zawarcie fikcyjnego związku małżeńskiego z rozsądku, co szybko prowadzi do wybuchu zupełnie nowych emocji, wzajemnych napięć oraz rodzącej się między nimi bliskości.

W głównych rolach w produkcji pojawiają się między innymi: Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlıego, Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı, Nanuka Stambolishvili jako serialowa Nana, Nik Xhelilaj kreujący na ekranie rolę Poyraza oraz młody aktor Berat Rüzgar Özkan, który odgrywa małego Yusufa.

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!

12