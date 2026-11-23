„La Promesa – pałac tajemnic”. Jana ucieka do Ramony, a Manuel sprzeciwia się Cruz w 528. odcinku

Chociaż Jana i Manuel od dawna chcieli ułożyć sobie wspólne życie, ich relacja stale napotykała na poważne trudności. Przyszła panna młoda bardzo bała się reakcji bliskich ukochanego, dlatego nalegała na utrzymanie ceremonii w ścisłej tajemnicy przed rodziną. O dacie ślubu wiedział wyłącznie Curro, któremu wygadał się sam narzeczony, jednak sekret i tak wyszedł na jaw. W 526. odcinku o wszystkim dowiedziała się Cruz, wykorzystując do tego wykradziony wcześniej przez Santosa zeszyt Marii. Kiedy w kolejnym, 527. epizodzie para stawiła się w kaplicy, zamiast wymarzonej uroczystości czekało ich przykre rozczarowanie. Markiza skutecznie zablokowała zawarcie małżeństwa i rozdzieliła zakochanych. W rezultacie w 528. odcinku Jana znajdzie bezpieczne schronienie w domu Ramony. Młody dziedzic nie pozwoli jednak, aby matka dyktowała mu warunki w sprawach sercowych. Choć Cruz będzie próbowała wmówić mu, że dziewczyna liczy tylko na jego bogactwo oraz tytuł szlachecki, Manuel nie uwierzy w te oskarżenia i nie zwątpi w szczerość wybranki. Zamiast zakończyć związek, poleci Marii sprowadzenie narzeczonej z powrotem do posiadłości. W nowej odsłonie serialu „La Promesa – pałac tajemnic” bohater zdobędzie się także na bardzo odważny gest, całkowicie ignorując wolę rodzicielki.

Martina przeprasza Matilde w serialu „La Promesa – pałac tajemnic”. Księżna naciska na Verę

Dalszy bieg wydarzeń obejmie także losy Matilde oraz Martiny, w którą wciela się Amparo Piñero. Przypomnijmy, że w 527. odcinku druga z dziewczyn straciła panowanie nad sobą na widok rosnącej zażyłości między Matilde a Curro. Wybuch zazdrości mocno popsuł atmosferę w jej otoczeniu, dlatego teraz bohaterka postanowi naprawić swój błąd. Martina szczerze przeprosi Matilde za swoje zachowanie i zacznie ją przekonywać, aby nie wyjeżdżała z posiadłości. Bardzo zależy jej na zatrzymaniu towarzyszki w pałacu, ale pozostaje pytanie, czy druga strona przyjmie te wyjaśnienia.

Równolegle w rezydencji trwają intensywne przygotowania do zaślubin Margarity oraz Ignacia. Narzeczeni skupią się teraz na organizacji przyjęcia weselnego, co zwiastuje nadchodzące zmiany w codziennym życiu pozostałych domowników.

Chwili spokoju nie zazna natomiast Vera, na którą wciąż wywierana jest ogromna presja. Księżna de Carril nieustannie żąda od córki oddania skradzionej gotówki. Choć w 527. odcinku dziewczyna wyznała Lopemu motywy zabrania pieniędzy własnemu ojcu, jej położenie nadal pozostaje niezwykle trudne. Matka nie zamierza bowiem rezygnować ze swoich roszczeń i nie wiadomo, czy Vera ostatecznie ugnie się pod jej żądaniami.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 528. Kiedy i gdzie oglądać w TVP2 oraz online?

Widzowie będą mogli zobaczyć 528. odcinek produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” już w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Kolejny epizod hiszpańskiej telenoweli trafi także do oferty platformy streamingowej TVP VOD, gdzie w każdej chwili można również nadrobić wszystkie dotychczasowe odsłony tego hitu.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

5