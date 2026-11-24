Szantaż w 94. odcinku „Splątanych losów”. Munevver zapłaci Remziemu za milczenie

Szantaż ze strony Remziego zmusi Munevver do podjęcia niezwykle trudnych kroków. Mężczyzna w 93. odcinku produkcji wyjawił, że zna kulisy tragicznej śmierci Ceylana, a za trzymanie języka za zębami zażądał aż dziesięciu milionów dolarów. Przyparta do muru kobieta przystanie na wypłatę gigantycznej kwoty, jednak poprosi o dodatkowy czas na zgromadzenie tak dużych środków. Taka deklaracja wcale nie zakończy jej kłopotów. Szantażysta wciąż będzie rozdawał karty w tej grze, przez co Munevver zacznie działać pod jeszcze silniejszą presją.

Kradzież w 94. odcinku „Splątanych losów”. Kto zabrał pamiątki Munevver?

Jakby tego było mało, bohaterka zorientuje się, że ze skrzyni pełnej pamiątek zniknęły dawne fotografie rodzinne oraz bardzo istotny list. Utrata tych rzeczy będzie miała znacznie poważniejsze konsekwencje niż zwykła kradzież. Skradzione materiały i zdjęcia mogą bowiem ujawnić głęboko skrywane sekrety z przeszłości całego rodu. Kobieta nie będzie miała pojęcia, kto połasił się na zawartość kufra i z jakiego powodu wybrał akurat te konkretne przedmioty. Całe zajście wywoła jeszcze większy niepokój w obliczu faktu, że wcześniej to właśnie Remzi dotarł do prawdy o losach Ceylana.

„Splątane losy”, odcinek 94. Tahsin podejdzie Ezgi przed szpitalem

W międzyczasie przed budynkiem szpitala dojdzie do spotkania Tahsina z Ezgi, którą mężczyzna spróbuje przeciągnąć na swoją stronę. Choć rozmówczyni z miejsca odrzuci propozycję współpracy, w trakcie wymiany zdań wskaże Kerema jako obecnego partnera Yasemin. Ta pozornie drobna informacja może okazać się dla ojca kluczowym tropem, który ułatwi mu dotarcie do własnej córki. Sama Yasemin spędzi ten czas na rozmowie z Umutem, martwiąc się o kondycję zdrowotną matki. Pakize wciąż nie odzyska świadomości, co wywoła ogromny strach wśród jej najbliższych.

Kiedy oglądać 94. odcinek serialu „Splątane losy”? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 94. odcinka telenoweli „Splątane losy” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecka produkcja obyczajowa „Splątane losy” (znana w oryginale jako „Bizi Birleştiren Hayat”) skupia się na losach zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej uporządkowana codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy na progu posiadłości staje pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka jest jej nieznaną dotąd wnuczką. To odkrycie skłania seniorkę do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle na ekranie rozwija się historia znajomości łączącej pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza o imieniu Burak.

W serialu występują:

- Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

- Kayra Aleyna Zabcı odgrywająca rolę Yasemin Kardan

- Emir Gülsever na ekranie jako Burak

- Şerif Bozkurt kreujący postać Halila

- Yeşim Ceylan w roli Ayfer

- Doğaç Gözüdeli występujący jako Kerem

- Zelal Barlas wcielająca się w Meltem

- İrem Korkmaz grająca bohaterkę o imieniu Ezgi

- Nesrin Yıldırım w kreacji Suzan

- Elifnaz Sabuncu pojawiająca się jako Pınar

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