Niespodziewany powrót Cetina do rezydencji w 95. odcinku „Splątanych losów”

Domownicy przeżyją spore zaskoczenie, gdy w posiadłości Munevver nagle pojawi się jej syn. Ponowny przyjazd Cetina do Stambułu może mocno skomplikować i tak trudne relacje w rodzinie. Mężczyzna postanowi osobiście sprawdzić, co dzieje się w domu pod nieobecność matki oraz skąd wynika niezwykle napięta atmosfera. Przybysz nie ma jednak pojęcia, że jego matka padła ofiarą szantażysty, a z kufra skradziono rodzinne pamiątki.

Atak drgawek Pakize w 95. odcinku serialu „Splątane losy”

Chwile grozy czekają także Yasemin, której nieprzytomna od dłuższego czasu matka dostanie nagłego ataku drgawek. Dramatyczny stan Pakize wymusi błyskawiczną interwencję lekarzy, którym ostatecznie uda się opanować sytuację. Dziewczyna nieustannie drży o życie rodzicielki, a jeszcze w 94. odcinku omawiała jej kondycję zdrowotną z Umutem. Teraz przyjdzie jej stawić czoła kolejnemu załamaniu, gdyż każde pogorszenie formy matki stanowi dla niej potężny cios.

Burak poznaje kryjówkę matki Yasemin w 95. odcinku „Splątanych losów”

Burak nie zamierza rezygnować z dalszego interesowania się losami Yasemin. Mężczyzna zacznie śledzić dziewczynę, dzięki czemu wreszcie ustali miejsce pobytu jej chorej matki. To przełomowe odkrycie, gdyż córka od dawna ukrywa Pakize, chcąc za wszelką cenę uchronić ją przed Tahsinem. Dotychczas pielęgniarka konsekwentnie milczała na temat swojej rodziny. Teraz jej pilnie strzeżony sekret może wyjść na jaw, ponieważ Burak wejdzie w posiadanie informacji, których sama nigdy by mu nie przekazała.

Halil żąda od Remziego wydania Tahsina w 95. odcinku „Splątanych losów”

W tym samym czasie Halil zacznie wywierać silną presję na Remziego, aby ten zdradził kryjówkę Tahsina. Mężczyzna kategorycznie zażąda wydania poszukiwanego przestępcy w swoje ręce. Przyparty do muru Remzi znajdzie się w niezwykle trudnym położeniu i postanowi poprosić o wsparcie Suata. Na razie pozostaje tajemnicą, czy zdoła on wybrnąć z problemów, które narastają z każdą chwilą.

„Splątane losy” – kiedy i gdzie oglądać 95. odcinek serialu

Telewizyjna premiera 95. odcinka serialu „Splątane losy” odbędzie się w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

„Splątane losy” – o czym jest turecki serial i kto występuje w obsadzie

Turecka produkcja obyczajowa „Splątane losy” (znana w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Codzienność kobiety wywraca się do góry nogami, kiedy pod jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której istnieniu seniorka nie wiedziała. Bohaterka decyduje się odszukać swoją córkę Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle rozwija się wątek relacji łączącej pielęgniarkę Yasemin z lekarzem Burakiem.

W serialu występują:

• Nilgün Kasapbaşoğlu w roli Münevver Ketenci

• Kayra Aleyna Zabcı w roli Yasemin Kardan

• Emir Gülsever w roli Buraka

• Şerif Bozkurt w roli Halila

• Yeşim Ceylan w roli Ayfer

• Doğaç Gözüdeli w roli Kerema

• Zelal Barlas w roli Meltem

• İrem Korkmaz w roli Ezgi

• Nesrin Yıldırım w roli Suzan

• Elifnaz Sabuncu w roli Pınar

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