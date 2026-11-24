Hotel Paradise 13. Michał wrócił do byłej. Karolina nie kryła zdziwienia

Jest już jasne, że po finale 13 edycji "Hotelu Paradise" drogi Karoliny i Michała się rozeszły. Uczestnik ponownie związał się ze swoją poprzednią partnerką, o czym poinformował podczas spotkania, na którym bohaterowie oglądali pierwszy odcinek programu. Reakcja Karoliny była dość wymowna.

"Jak się o tym dowiedziałam, to się zaśmiałam, szczerze mówiąc. Bo to trochę jest dla mnie zabawne i aż nie wiem, co mam powiedzieć. Dziwne po prostu. Dziwne, jak tak można" - przyznała w rozmowie z TVN.

Karolina wróciła również do wydarzeń sprzed rozpoczęcia reality show. Wiedziała, że Michał niedługo przed wyjazdem do Tajlandii spędzał czas z kobietą, którą określał jako byłą partnerkę. Sama nie była jednak przekonana, czy ich związek rzeczywiście dobiegł wtedy końca.

Michał miał rozstać się z partnerką cztery dni przed programem, czy aby na pewno?

Uczestniczka nie ukrywała, że określenie "była" budziło jej zastrzeżenia. Jej zdaniem relacja Michała z tą kobietą mogła wciąż trwać, mimo deklarowanego rozstania. "Ja nie sądzę, żeby to była jego była na tamten moment. Myślę, że oni dalej byli ze sobą razem" - spekuluje.

Karolina zwróciła uwagę przede wszystkim na wspólny wyjazd do Tajlandii. Jej zdaniem trudno pogodzić romantyczne wakacje we dwoje z przekonaniem, że związek jest już zakończony.

"Uważam, że mieli się ku sobie i normalni ludzie, będąc po rozstaniu, mimo wszystko nie jeżdżą ze sobą na wakacje. Takie jest moje zdanie. Ja bym nie pojechała" - stwierdziła.

W rozmowie przytoczyła również informację, według której Michał miał zakończyć poprzedni związek zaledwie cztery dni przed rozpoczęciem nagrań.

"Z tego, co wiem, to Michał niby rozstał się ze swoją partnerką cztery dni przed programem, więc jak to wyglądało, na jakiej podstawie on się zgłosił, nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko tyle, dlatego troszeczkę mi się to wszystko nie łączy w całość" - wyznała.

Karolina zaznaczyła jednak, że nie zna wszystkich okoliczności i nie zamierza wypowiadać się za Michała, ani wydawać osądy, bo tylko on wie, jak było naprawdę.

Była partnerka Michała zablokowała Karolinę. Dziś nie mają kontaktu

W wywiadzie pojawił się również wątek kontaktów Karoliny z poprzednią partnerką Michała. Okazuje się, że kobiety nigdy ze sobą nie rozmawiały ani nie spotkały się. Karolina wyznała, że została przez nią zablokowana. A jak obecnie wyglądają relacje Karoliny z Michałem? Początkowo po zakończeniu programu wymieniali jeszcze wiadomości i rozmawiali o kolejnych odcinkach. Z czasem kontakt jednak się urwał.

"Nie ma go. Jeszcze jakiś czas temu wymienialiśmy się wiadomościami i rozmawialiśmy sobie, co się dzieje w odcinkach, ale na ten moment nic, zero kontaktu" - ujawniła.

Karolina nie ma też wątpliwości, że historia z Michałem należy już do przeszłości. Zapytana o swoje uczucia, podsumowała krótko: "To jest już zamknięty etap, zdecydowanie".