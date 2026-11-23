„Hotel Paradise 13” z udziałem Klaudii El Dursi i Edyty Zając. Najważniejsze informacje

Emisja trzynastej odsłony programu „Hotel Paradise” rozpoczęła się 29 sierpnia 2026 roku, przynosząc odbiorcom bezprecedensowe modyfikacje. Dwa premierowe epizody wyemitowano jednocześnie w stacjach TVN oraz TVN7. Następne części cyklu pojawiały się na antenie Siódemki od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00, a także na platformach streamingowych Player i HBO Max.

W tej odsłonie po raz pierwszy w dziejach show w rolę prowadzących wcieliły się dwie prezenterki. Początkowo gospodynią była powracająca Klaudia El Dursi, po której funkcję tę przejęła Edyta Zając. Widzowie ponownie zobaczyli Pandorę, Rajskie Rozdania, Rajskie Wyrocznie oraz finałową Ścieżkę Lojalności, w której główną wygraną zwiększono do 200 tysięcy złotych. Całkowitą nowością dla mieszkańców hotelu okazało się Rajskie Tableu, które kryło w sobie rozmaite nagrody.

Obecnie na Karaibach trwają już zdjęcia do dwóch następnych odsłon formatu, a ich telewizyjną premierę zaplanowano na 2027 rok.

Wyniki finału „Hotel Paradise 13”. Kto wygrał program i stanął na Ścieżce Lojalności?

W ścisłym finale 13. edycji programu „Hotel Paradise” znalazły się dwa duety. Natalia wraz z Kacprem zapewnili sobie miejsce w ostatnim odcinku dzięki wygranej w jednej z konkurencji. Drugi finałowy skład, który stworzyli Karolina i Michał, został wytypowany w trakcie Uberpandory.

„Atmosfera jest fajna, stresuję się, ale obstawiam równą walkę” – powiedziała Natalia.

Tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem finaliści znaleźli czas na odpoczynek, a realizatorzy przygotowali dla nich wyjątkowy prezent. Mieszkańcy otrzymali tablety, dzięki którym mogli odbyć wideorozmowy ze swoimi rodzinami i bliskimi. Choć moment ten wywołał u wszystkich ogromne wzruszenie, do decydującego starcia pozostało już niewiele czasu.

O tym, kto ostatecznie stanie na Ścieżce Lojalności, zdecydowało głosowanie byłych mieszkańców hotelu, które przebiegło następująco:

Filip - Karolina i Michał;

Victoria - Karolina i Michał;

Maja - Natalia i Kacper;

Patryk - Karolina i Michał;

Fifi - Natalia i Kacper;

Wiktoria - Karolina i Michał;

Oliwia - Karolina i Michał;

Nadia - Karolina i Michał;

Królik - Karolina i Michał;

Roksana - Karolina i Michał;

Wiktor - Karolina i Michał

Ostateczne głosy:

Karolina i Michał - 9

Natalia i Kacper - 2

Tym samym to Karolina i Michał stanęli na finałowej Ścieżce Lojalności.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45

Rzut kulą w finale „Hotel Paradise 13”. Karolina zabrała 200 tysięcy złotych

Dalszy przebieg wydarzeń był dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Podczas gdy finaliści stojący na kolejnych polach przez kilkadziesiąt sekund słyszą jedynie komentarze pozostałych uczestników, odbiorcom przed telewizorami prezentowane są fragmenty archiwalnych scen z sezonu. Gdy duet dotarł na pole z kwotą 200 000 złotych, Karolina ku zdumieniu zgromadzonych zdecydowała się rzucić kulą.

„W tym momencie pokazałam, jaki mam do siebie ogromny szacunek” – podsumowała Karolina.

Zwyciężczyni wyznała, że nareszcie nie musi niczego udawać i mogła zaprezentować swoją prawdziwą twarz.

„Byłem pewny i dałbym sobie rękę uciąć” – powiedział Michał.

Triumfatorka nie kryła irytacji faktem, że partner próbuje obarczyć ją odpowiedzialnością za taki finał. W trakcie trwania programu wielokrotnie dawała mu do zrozumienia, że jego zachowanie wobec niej jest niewłaściwe. Co więcej, sam Michał otwarcie przyznał przed kamerami, że Karolina nie jest w jego typie i nie planuje kontynuować tej znajomości po opuszczeniu hotelu.

„Próbowałeś ją ograć przez cały program, ona zrobiła to tutaj” – podsumowała Nadia.

Zaręczyny w finale „Hotel Paradise 13”. Fifi oświadczył się Wiktorii

Ostatni odcinek sezonu zakończył się jednak niezwykle radosnym wydarzeniem. Uczestnik znany jako Fili, nazywany również Fifim, zdecydował się poprosić o rękę swoją partnerkę Wiktorię.

„Przez ostatnie lata wiele się wydarzyło” – powiedział Fifi.

Deklaracja ta była całkowitym zaskoczeniem dla wszystkich obecnych, a zwłaszcza dla samej wybranki. Wiktoria nie potrafiła powstrzymać łez wzruszenia i ostatecznie przyjęła oświadczyny chłopaka.