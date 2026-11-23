Iza spotka się z Marcinem pod szkołą dzieci w 1959 odcinku "M jak miłość"

Chociaż do rozwodu Izy i Marcina doszło już dawno temu, byli małżonkowie nadal dzielą się opieką nad dziećmi i żyją w dość dobrych stosunkach. Chodakowski przyjedzie pod szkołę pociech, by po odebraniu świadectw zaczęły wreszcie wakacje. Jednak miny będą nietęgie i to głównie przez Szyma, który niemal natychmiast po przywitaniu się z tatą, wsiądzie obrażony do samochodu.

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Szymek mocno narozrabia w 1959 odcinku "M jak miłość"

- Zwiozę dzieciaki do mojej mamy, bo ja muszę załatwić pilną sprawę z Kamą - powie Marcin na przywitanie.

- Marcin, to może nie pasuje ci ten weekend - rzuci Iza, ale

- Nie, jest ok. Synek, co to jest za historia z tym obniżonym zachowaniem...? - zapyta detektyw, kiedy zobaczy świadectwo syna.

- Przez to nie mam czerwonego paska - rzuci naburmuszony chłopczyk.

- Nie martw się, w przyszłym roku będzie lepiej - zwróci się Marcin do Szymka, ale zobaczy, że syn nie ma ochoty rozmawiać. - Aż tak źle? - zapyta Marcin Izy.

- No nie najlepiej... Groziła mu nagana! Lepiej sam z nim porozmawiaj - podpowie Iza.

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Marcin faktycznie porozmawia z dzieckiem, będzie chciał wyciągnąć z niego to, przez co syn ma obniżone sprawowanie. Jednak prawdziwy powód obniżonej oceny ze sprawowania wyzna tacie Maja.

- Szymek dał Damianowy w zęby. Pobili się o Karinę - przyzna ojcu Maja.

Sam Szymek również zwierzy się tacie, ale finalnie okaże się, że Damian jednak zerwie z Kariną, a Szymek odzyska znajomego, któremu wybaczy. Bójka pójdzie w niepamięć.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2