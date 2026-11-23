Mąż Elżbiety Domańskiej w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie popisywał się przed Kamą i Marcinem

Do obsady "M jak miłość" od 1959 odcinka dołączy Artur Domański, mąż Elżbiety, o którym do tej pory wiadomo było tylko tyle, że tworzą związek tylko na papierze. Pani prezes notorycznie zdradza Artura, nawiązuje liczne romanse pod nieobecność męża, a on nie za bardzo interesuje się tym, co wyprawia Elżbieta.

Jednak tym razem w 1959 odcinku "M jak miłość" mąż Domański weźmie udział w jej wyrachowanej grze i zgodzi się, żeby ten wieczór spędzili z Chodakowskimi. Bo kiedy Elżbieta zaprosi Kamę i Marcina do swojej rezydencji, by poznali Artura, on uzna, że to dobra okazja do przechwałek, jakie życie na poziomie prowadzą.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1959: Tak Domańska sprytnie podejdzie Kamę! Uśpi czujność żony Marcina po oskarżeniach oszustki - ZDJĘCIA

Artur ośmieszy Kamę pytanie o jej pracę w 1959 odcinku "M jak miłość"

Pewny siebie bogacz Artur w 1959 odcinku "M jak miłość" zacznie opowiadać o tym, jak właśnie zdobył cenny obraz, po który jechał aż do Normandii we Francji. Zrobi tym samym spore wrażenie na Kamie, która do tej pory nie obracała się w gronie tak majętnych ludzi.

- To znaczy, że handlujesz antykami? Tak zawodowo? - Nie... Zajmuję się tym tak hobbystycznie. W końcu już mogę sobie na to pozwolić - mąż Domański subtelnie da odczuć Kamie i Marcinowi, że jest milionerem. - To ciekawe... - odpowie Kama. - Oczywiście Elżbieta nie podziela mojej pasji do poszukiwania piękna... - doda Artur. - Kochanie, bo ty tego piękna szukasz w starych meblach i obrazach, a ja preferuję piękno bardziej współczesne - Domańska wymownie spojrzy na... Marcina. - Tak wiem, a ty Kama, czym się zajmujesz? - Ja można powiedzieć, że poszłam w biznes... Otworzyłam swój salon fryzjerski, ale chyba już na początku poniosłam porażkę... - Kama przy Arturze poczuje się jak życiowy przegrany. - O nie kochana, na początku każdy biznes to jest pasmo niekończących się kłopotów... Będzie dobrze - wtrąci Domańska, udając, że dobrze Kamie życzy. - Dziękuję za wsparcie - Kama naiwnie będzie wierzyła, że intencje Elżbiety są szczere.

Domański włączy się w grę Elżbiety w 1959 odcinku "M jak miłość"

Żenujące spotkanie Kamy i Marcina z Domańską i jej mężem w 1959 odcinku "M jak miłość" skończy się na jednym drinku. Po wyjściu Chodakowskich dla Artura stanie się jasne, dlaczego Elżbieta tak się kręci koło Marcina i jego żony. I nie będzie o nią nawet zazdrosny!

Przeciwnie, Artur uzna, że Domańska świetnie wybrała następnego kochanka.

- Teraz już rozumiem, skąd wziął się twój upór! I popieram twój wybór... Mam tylko nadzieję, że się za bardzo nie rozkręcisz, bo to mili ludzie... Nie chciałbym, żeby ich życie zamieniło się w ruinę i popioły. Przecież nie jestem jakąś psychopatką! Ale wiesz, jak to jest: gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą! Jakieś straty muszą być...

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Olek aresztowany! Rozpaczliwy telefon Kasi do Jakuba

M jak miłość. Aneta pomoże Kamie uratować salon przed upadkiem!

22