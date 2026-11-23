Domańska przeprosi Kamę i zaproponuje jej odszkodowanie w 1966 odcinku "M jak miłość"

Zanim Marcin wyjedzie z rodziną do Grabiny, będzie musiał jeszcze zamknąć sprawę intryg Elżbiety Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska). Już w 1965 odcinku "M jak miłość" detektyw odkryje, że to właśnie bizneswoman stała za działaniami Lilki Kolender (Monika Sznajder), która oskarżyła Kamę o zniszczenie jej włosów i zażądała wysokiego odszkodowania. Marcin połączy Lilkę z Klarą (Aleksandra Kisio), przyjaciółką Domańskiej, i zdobędzie dowody na udział Elżbiety w całej intrydze. Spotka się z nią w bistro "Nasz Zielony Sad" i ostrzeże, by zostawiła Kamę w spokoju. W kolejnym odcinku nastąpi jednak zaskakujący zwrot. Domańska sama odwiedzi Chodakowskiego, będzie gotowa przeprosić za swoje działania, a nawet wypłacić Kamie spore odszkodowanie...

Marcin i Kama pojadą do Grabiny w 1966 odcinku "M jak miłość", ale tego się nie spodziewają

Po intrygach i mnóstwie nerwów, które zafunduje rodzinie cwana Domańska, przyjdzie czas na chwilę oddechu. Marcin zabierze Kamę i dzieci na miły wypad do Grabiny, gdzie zazwyczaj da się odpocząć, spotkać z bliskimi i odetchnąć. Wyjazd w 1966 odcinku "M jak miłość" szybko zostanie jednak zakłócony przez nieoczekiwanego gościa oraz zawiłą aferę w temacie rzekomego romansu!

Chodakowscy wciągnięci w aferę z romansem w 1966 odcinku "M jak miłość"

Historia z podejrzanym romansem zacznie się od nieustępliwego Roberta Żaka (Krzysztof Tyniec). Zwróci się do Marcina z nietypową prośbą, bo będzie przekonany, że Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) go zdradza, ma na boku innego mężczyznę, a zazdrosny i porywczy Żak zechce zatrudnić detektywa, by ten sprawdził, co naprawdę dzieje się w jej życiu uczuciowym. Chodakowski nie będzie mógł po prostu zignorować takiej sprawy, więc zamiast spokojnego pobytu z rodziną może więc czekać go kolejne śledztwo, tym razem dotyczące podejrzeń o niewierność! W 1966 odcinku "M jak miłość" Kama z Marcinem nie będą narzekać na nudę w Grabinie.

Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Aneta pomoże Kamie uratować salon przed upadkiem!