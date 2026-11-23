Aneta będzie czekała na wiadomość od Kasi w 1959 odcinku "M jak miłość"

W 1959 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie ukrywać się razem z Zosią, próbując znaleźć bezpieczne wyjście z sytuacji. Mariusz może w każdej chwili wpaść na jej trop, dlatego lekarka będzie musiała zachować szczególną ostrożność. Nie będzie jednak chciała całkowicie odcinać się od bliskich.

W końcu zdecyduje się zadzwonić do Anety, która od pewnego czasu martwi się o przyjaciółkę. Chodakowska już wcześniej zauważyła, że z Mariuszem dzieje się coś niepokojącego. Podejrzewa, że mężczyzna może być niebezpieczny, ale nie zna prawdziwej skali problemów, z jakimi mierzy się Kasia. Nie wie, czego dokładnie doświadczyła jej koleżanka ani jak skutecznie mogłaby jej pomóc.

Gdy pewnego poranka w 1959 odcinku "M jak miłość" Aneta będzie biegać, nagle zadzwoni jej telefon.

Przerażona Kasia zadzwoni do Anety w 1959 odcinku "M jak miłość"

Aneta w 1959 odcinku "M jak miłość" natychmiast odbierze połączenie. Będzie chciała dowiedzieć się, gdzie ukrywa się przyjaciółka i czy razem z Zosią są bezpieczne. Kasia przyzna, że uciekła z córką, ale nie ma jeszcze pewności, jaki powinien być jej kolejny krok. W jej głosie będzie słychać strach i bezradność.

- Kasia to ty? - zapyta Aneta.

- Tak - potwierdzi lekarka.

- Gdzie ty jesteś?

- Zabrałam Zosię i wyjechałam, ale nie wiem co dalej, co mam robić - powie lekarka z paniką w głosie.

Aneta od razu spróbuje ją uspokoić. Zaproponuje, żeby Kasia przyjechała do niej i Olka (Maurycy Popiel). Będzie przekonywać koleżankę, że wspólnie znajdą jakieś rozwiązanie i nie zostawi jej samej z problemami.

- No to przyjedź do nas, coś zaradzimy, coś wymyślimy, obiecuję ci - przysięgnie Aneta.

Kasia nie skorzysta jednak z propozycji. Będzie przekonana, że powrót mógłby narazić ją i córkę na niebezpieczeństwo. Nie będzie chciała ryzykować, że Mariusz dowie się, gdzie przebywają.

Aneta w 1959 odcinku "M jak miłość" zapyta Kasię, co jej zrobił Mariusz

W 1959 odcinku "M jak miłość" Aneta nie zrozumie, dlaczego Kasia tak bardzo boi się wrócić. Chodakowska będzie chciała poznać prawdę i wprost zapyta przyjaciółkę, co zrobił jej mąż.

- Nie, nie mogę wrócić, gdyby Mariusz się dowiedział...

- Boże, co on ci zrobił? Dlaczego ty się go tak boisz?

- Muszę kończyć, dzięki za wsparcie, naprawdę tego potrzebowałam, usłyszeć przyjazny głos, wiem, że mogę na ciebie liczyć. Gdyby nie to...

Aneta będzie próbowała jeszcze coś powiedzieć, ale Kasia zakończy połączenie, zanim Chodakowska zdąży uzyskać odpowiedzi.

- Dobrze, Kasia, posłuchaj... - powie Aneta, jednak przyjaciółka już się rozłączy.

Po tej rozmowie w 1959 odcinku "M jak miłość" Aneta pozostanie z jeszcze większym niepokojem o Kasię i Zosię. Będzie wiedziała, że koleżanka potrzebuje pomocy, ale nie pozna szczegółów jej sytuacji ani nie dowie się, gdzie dokładnie się ukrywa.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.