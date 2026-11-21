Włamanie Mariusza do domu Jakuba w 1965 odcinku "M jak miłość". Otworzy sejf i znajdzie list Kasi

Tajemnica Kasi wyjdzie na jaw, kiedy w 1965 odcinku "M jak miłość" bezwzględny Mariusz podczas poszukiwań żony uzna, że wszystkie odpowiedzi na temat jej ucieczki odnajdzie w domu Jakuba!

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Oczywiście sam Karski nie wyda Kasi przed Sanockim, ale popełni jeden błąd. Detektyw zostawi w zamkniętym sejfie w swoim domu pożegnalny list Kasi, w którym napisała całą prawdę o swojej córce Zosi. Nie tylko, bo w sejfie schowa też wizytówkę z adresem kliniki, w której zacznie pracę w Bratysławie dzięki pomocy przyjaciółki i naładowany pistolet.

Szalejący z gniewu Mariusz w 1965 odcinku "M jak miłość" bez większego trudu włamie się do domu Jakuba, dostanie się do zamkniętego na szyfr sejfu, gdzie wpadnie mu w ręce list od Kasi, a także wizytówka słowackiej kliniki oraz broń.

W jednej chwili nieobliczalny Sanocki rozerwie kopertę i w 1965 odcinku "M jak miłość" przeczyta list, w którym Kasia wyjawiła Jakubowi całą prawdę o ich córce Zosi. Kilka dni wcześniej wymusiła jednak na Karskim obietnicę, że otworzy list dopiero po jej śmierci...

Psychol Mariusz w 1965 odcinku "M jak miłość"przeczyta, co to co Kasia napisała w liście do Jakuba

Co dokładnie będzie w liście Kasi do Jakuba, który w 1965 odcinku "M jak miłość" trafi w ręce Mariusza?

Jakub, strasznie Cię przepraszam. Skrzywdziłam Cię. Okłamałam was wszystkich. Ojcem Zosi jesteś Ty, nie Mariusz. Po mojej śmierci zaopiekuj się naszą córką. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Zrozumiesz, dlaczego tak postąpiłam.

Okrutny plan zabójstwa Kasi w 1965 odcinku "M jak miłość"

Wyznanie Kasi o córce Zosi w 1965 odcinku "M jak miłość" wzbudzi jeszcze większą furię Mariusza, który postanowi natychmiast jechać za żoną do Bratysławy. W głowie psychola zrodzi się okrutny plan zabójstwa Kasi i porwania córki jej i Jakuba...

W tym czasie w 1965 odcinku "M jak miłość" Kasia w stolicy Słowacji nie zazna spokoju. Ani na chwilę ni opuści jej przeczucie, że Mariusz ją dopadnie i będzie chciał skrzywdzić.

Kiedy 1965 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1965 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 14 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.