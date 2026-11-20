Mariusz wykradnie list Kasi do Jakuba w 1965 odcinku "M jak miłość"! Przeczyta, że to on jest ojcem Zosi

Dopiero przed finałem sezonu "M jak miłość" w tym roku w połowie grudnia Jakub dowie się, że jest ojcem Zosi, że Kasia sfałszowała wynik testu DNA i jej córka nie jest dzieckiem Mariusza Sanockiego (Mateusz Mosiewicz).

Wydarzenia, które rozegrają się w 1965 odcinku "M jak miłość" zmrożą krew w żyłach. Tuż po ucieczce Kasi z Zosią do Bratysławy, nieobliczalny Mariusz dojdzie do wniosku, że tylko Jakub może go doprowadzić do żony.

Dlatego włamie się do domu Karskiego, dostanie się do sejfu i znajdzie list z wyznaniem Kasi, że to Jakub jest ojcem Zosi. Dla Sanockiego to będzie potężny cios. Uświadomi sobie, że Kasia nie tylko go zdradziła z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), ale i oszukała w sprawie dziecka. A on pokochał Zosię jak własna córkę.

Wściekły Mariusz w 1965 odcinku "M jak miłość" wykradnie pistolet detektywa i zaplanuje zabójstwo Kasi... Kiedy Jakub odkryje włamanie, brak listu i wizytówki z adresem kliniki, gdzie pracuje Kasia, domyśli się, czyja to sprawka.

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Jakub pozna prawdę o córce Kasi w 1966 odcinku "M jak miłość"! Dowie się, że jest ojcem Zosi

W tym czasie w 1966 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel), którzy znają tajemnicę Kasi o ojcu jej córki, postanowią przerwać milczenie. Wreszcie przyjaciela Jakuba wyznają mu, że to właśnie on jest ojcem dziecka Kasi.

Na reakcję Jakuba w 1966 odcinku "M jak miłość" nie trzeba będzie długo czekać. Dotrze do niego, że jeśli w porę nie znajdzie Kasi, bezwzględny morderca Mariusz dopadnie ją pierwszy i dopuści się kolejnej zbrodni.

Jakub pojedzie za Kasią na Słowację, by w 1966 odcinku "M jak miłość" uratować ją przed Mariuszem

To dlatego w 1966 odcinku "M jak miłość" Jakub pojedzie do Bratysławy, by Kasię odnaleźć, ochronić nie tylko byłą żonę, lecz także ich córkę. Chodakowscy ruszą jego śladem. Niestety Mariusz dotrze do stolicy Słowacji przed nimi.

Żądny zemsty Mariusz w 1966 odcinku "M jak miłość" wpadnie na trop swojej rodziny w klinice przyjaciółki Kasi. Zaplanuje nie tylko zabić Kasię, ale także porwać Zosię. Czy zrealizuje swój plan do końca? Czy Jakub uratuje Kasię i ich córkę przed psychopatą Mariuszem? To wyjaśni się dopiero w połowie grudnia.

Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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