Artur i Joanna wrócą do siebie w 1961 odcinku "M jak miłość", a Marysia nadal będzie cierpieć

Złamane serce Marysi w 1961 odcinku "M jak miłość" nadal będzie dawało o sobie znać, a Basia (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz) z trudem będą patrzeć, jak wciąż cierpi. Jakby tego było mało, okrutny los sprawi, że zobaczy na własne oczy, jak kwitnie miłość Artura i Joanny!

Chociaż jeszcze niedawno niewierny Rogowski chciał wrócić do Marysi, zapewnił żonę, że to ją wybrał i z nią pragnie być, to teraz wyznania Artura okażą się tylko kłamstwem.

W skruchę Artura w 1961 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy także Barbara (Teresa Lipowska), którą zięć będzie zapewniał, że "chce odzyskać rodzinę". To dlaczego wybierze Joannę i wróci do kochanki?

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Zdesperowana Joanna w 1961 odcinku "M jak miłość" zmusi Artura, by znów byli razem

Tym razem to zdesperowana Joanna w 1961 odcinku "M jak miłość" zmusi Artura do podjęcia ostatecznej decyzji. Najpierw zacznie naciskać na Rogowskiego, by wreszcie zdecydował, czy chce z nią być, a potem zapyta go wprost, czy wróciłby do Marysi, gdyby żona przyjęła go z powrotem.

Po zachowaniu Artura w 1961 odcinku "M jak miłość" Joanna zorientuje się, że "prawdziwa miłość", którą niby ją darzy, to raczej nie jest... Wygląda na to, że Rogowski będzie po prostu bał się samotności. Niezależnie od jego, co kieruje Arturem, to wróci do Joanny i znów zrani Marysię.

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Bo kiedy szczęśliwi kochankowie będą w 1961 odcinku "M jak miłość" spacerowali razem po Gródku, śmiejąc się i trzymając na ręce, wypatrzy ich Marysia, która akurat wyjdzie z jednego ze sklepów.

Dla cierpiącej Marysi w 1961 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że kłamca i zdrajca Artur nie zasłużył na kolejną szansę. Postanowi więc wnieść pozew o rozwód i raz na zawsze zakończyć małżeństwo z Rogowskim.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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