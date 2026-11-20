Dariusz Wnuk po latach wróci do "M jak miłość", ale nie zagra już Michała Ozona, kochanka Magdy

Dariusz Wnuk, 49-letni aktor, znany z roli Roberta Tadeusiaka w "Na Wspólnej", po wielu latach wróci do "M jak miłość", gdzie kiedyś jego bohater, Michał Ozon, wywoływał sporo emocji. Kim był Michał Ozon, z którym romansowała Magda Marszałek?

Kochanek Magdy, który w jej życiu pojawił się podczas pobytu na Ukrainie należał do czarnych bohaterów w obsadzie "M jak miłość". Madzia i Michał tworzyli bardzo toksyczny związek. On był manipulantem, który znęcał się nad Magdą psychicznie, uzależnił ją od siebie, nie była w stanie odejść od Michała, nawet gdy dowiedziała się, że jego żona Danuta (Kinga Waligóra) jest w ciąży.

Przebiegły Michał ponad 14 lat temu w "M jak miłość" obiecywał Magdzie wspólne życie, choć tak naprawdę wcale nie myślał o rozwodzie z Danutą.

- Madzia wierzy, że Michał jest jej przeznaczony, że to ten jedyny mężczyzna, który zapełni pustkę w jej życiu po wcześniejszych nieudanych związkach. Jest dla niego wyjątkowo cierpliwa, znosi manipulacje, kłamstwa - powiedziała wówczas Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".

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Niedawno w "Kulisach serialu M jak miłość" światło dzienne ujrzały sceny, w których Dariusz Wnuk, jako zupełnie inny bohater, już nie Michał Ozon, pojawi się w Grabinie w domu Mostowiaków i zakręci się przy Marysi. Póki co produkcja "M jak miłość" nie ujawnia, w jakiej roli wystąpi teraz Dariusz Wnuk, kim ten mężczyzna będzie dla Marysi, ale na urywkach scen widać, że Rogowska od razu go oczaruje.

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Kiedy Dariusz Wnuk w nowej roli pojawi się w "M jak miłość"?

Dariusz Wnuk w obsadzie "M jak miłość" pojawi się zapewne pod koniec tego sezonu w grudniu, jeszcze przed przerwą świąteczną w emisji serialu.

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Prywatnie Dariusz Wnuk jest związany z Dominiką Suchecką, która gra Natalkę Karską, kiedyś Mostowiak. Aktorska para jest razem od kilku lat, a różnica wieku między nimi wynosi 23 lata.

Niewykluczone, że skoro nowy bohater grany przez Dariusza Wnuka przyjedzie do Grabiny, to Dominika Suchecka zagra jakąś małą scenę ze swoim ukochanym.

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