Tak Danuta i Leszek Zarębowie poznają Marysię w 1964 odcinku "M jak miłość"

W 1964 odcinku "M jak miłość" w Grabinie pojawią się nowi sąsiedzi Mostowiaków - Danuta Zaręba, w którą wcieli się Katarzyna Chrzanowska, oraz jej syn Leszek poznają Marysię podczas wizyty na cmentarzu.

O początku nowego wątku informowaliśmy już w trakcie trwania wakacji, kiedy to wyszło na jaw, że aktorka Katarzyna Chrzanowska dołącza do obsady "M jak miłość", a jej bohaterka niekoniecznie będzie najlepszym, co spotkało Rogowską.

Wręcz przeciwnie, można spodziewać się nadchodzących kłopotów dla Mostowiaków i mieszkańców Grabiny, bo syn Danuty mocno zainteresuje się ziemią na wsi, w tym częścią sadów śp. Lucjana (śp. Witold Pyrkosz).

Co więcej, pojawienie się Zarębów w 1964 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się z trudnym okresem w życiu Marysi, bo po rozstaniu z mężem Marysia wciąż będzie wracać myślami do utraconego związku. Nie będzie mogła spokojnie spać, a jej sypialnia wciąż będzie przypominać o dawnym życiu z Arturem.

W końcu Basia (Karina Woźniak) podsunie matce pomysł, by zmieniła wystrój pomieszczenia i w ten sposób spróbowała symbolicznie zamknąć poprzedni rozdział.

Syn Danuty pomoże Marysi pozbyć się rzeczy po Arturze w 1964 odcinku "M jak miłość"

Po zapoznawczym spotkaniu na cmentarzu, kiedy to w 1964 odcinku "M jak miłość" Danuta przedstawi się Marysi, w domu Rogowskiej pojawi się Leszek. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, mężczyzna nie przyjdzie z pustymi rękami, bo przyniesie sąsiadce doniczki z lawendą, którą na co dzień się zajmuje. Przy okazji pomoże jej uporządkować przestrzeń i usunąć przedmioty, które wciąż przywołują wspomnienia o Arturze.

Dla Marysi będzie to coś więcej niż zwykłe przemeblowanie. Bo w 1964 odcinku "M jak miłość" zacznie stopniowo zmieniać otoczenie, które dotąd nie pozwalało jej zapomnieć o małżeńskich problemach.

Efekty metamorfozy zauważy również Basia. Córka będzie zaskoczona tym, jak bardzo odmieniła się sypialnia matki.

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Katarzyna Chrzanowska dołącza do obsady "M jak miłość". Czy Danuta zostanie na dłużej?

Danuta Zaręba to nowa postać w "M jak miłość", a wcielająca się w nią Katarzyna Chrzanowska ma już na koncie role, które mogą kojarzyć widzowie telewizji. Aktorka ukończyła warszawską PWST, a popularność przyniosła jej przede wszystkim rola Ewy Werner w telenoweli "Adam i Ewa".

Teraz dołączy do obsady "M jak miłość" jako sąsiadka Marysi z Lipnicy.

Na razie pojawienie się Danuty i Leszka zapowiada nowy wątek w otoczeniu Marysi. Ich znajomość z Rogowską rozpocznie się w chwili, gdy kobieta będzie potrzebowała wsparcia i impulsu do zmian. Czy Zarębowie zostaną w jej życiu na dłużej i odegrają większą rolę w kolejnych wydarzeniach? Można domyślać się, że tak.

Kiedy 1964 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1964 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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