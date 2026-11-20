Choroba w rodzinie Zduńskich w 1963 odcinku "M jak miłość" spadnie na nich niespodziewanie

W 1963 odcinku "M jak miłość" Zduńscy niespodziewanie staną przed sporym problemem zdrowotnym. W ich domu pojawią się obawy o zdrowie bliskiej istoty, a nagła choroba sprawi, że Kinga i Piotrek będą musieli skupić się na tym, co najważniejsze. Tym razem nie chodzi jednak o żadnego z domowników. Niepokojące objawy pojawią się u Sapera, ukochanego psa rodziny. Czworonożny członek rodziny Zduńskich nagle zachoruje i początkowo nie będzie wiadomo, co mu jest. Dla Kingi i Piotrka i ich pociech Saper nie jest przecież zwykłym zwierzęciem, ale pełnoprawnym członkiem rodziny. Nic dziwnego, że jego problemy zdrowotne będą dla nich trudne.

Kolejne złe wiadomości dla Kingi i Piotrka w 1963 odcinku "M jak miłość". Nie tylko choroba Sapera ich zmartwi

Choroba Sapera nie będzie jedynym powodem do zmartwień w 1963 odcinku "M jak miłość". Kinga i Piotrek będą również wyczekiwali wyników matury Lenki (Olga Cybińska). Córka Zduńskich zakończyła już ważny etap edukacji, a rezultat egzaminu miał pomóc jej zdecydować o dalszej przyszłości. Niestety, także w tej sprawie nie będzie powodów do radości. Wyniki matury okażą się rozczarowujące, więc zamiast świętowania i snucia planów na przyszłość rodzina będzie musiała zmierzyć się z kolejnym problemem.

Lenka, Kinga i Piotrek zgłoszą się do weterynarza w 1963 odcinku "M jak miłość"

Mimo kiepskich wieści, rodzina Zduńskich nie podda się i zabierze Sapera do weterynarza. Profesjonalna pomoc sprawi, że uda się zapanować nad trudną sytuacją. Mimo kiepskiego nastroju Lenki, chociaż odetchnie z ulgą na wieść, że pieskowi da się pomóc.

Kiedy 1963 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1963 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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