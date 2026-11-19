Lenka pozna wyniki matury w 1963 odcinku "M jak miłość". Kinga i Piotrek nie będą zadowoleni

W 1963 odcinku "M jak miłość" Zduńscy będą z niecierpliwością wyczekiwali wyników matury Lenki. Dla ich córki będzie to jeden z najważniejszych momentów w edukacji. Egzamin miał przecież otworzyć jej drogę do kolejnego etapu życia i pozwolić zdecydować, co dalej po zakończeniu szkoły. Niestety, kiedy pojawią się wyniki, rodzina nie będzie miała powodów do świętowania. Rezultaty okażą się rozczarowujące i zamiast ulgi po zakończonym egzaminie pojawi się niepewność dotycząca przyszłości dziewczyny. Czy Lenka będzie musiała pogodzić się z tym, że nie dostanie się na wymarzone studia, a może nawet podejść do poprawki?

Niezadowoleni Zduńscy będą pocieszać Lenkę w 1963 odcinku "M jak miłość"

Zduńscy nie przejdą obojętnie obok szoku i niezadowolenia Lenki. Raczej nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw jak niezdana matura. Już w 1963 odcinku "M jak miłość" Kinga z Piotrkiem postarają się jednak nie krzyczeć, nie rozbić afery. Staną po stronie córki i okażą jej wsparcie.

Lenka od pewnego czasu zaczynała zastanawiać się, jak będzie wyglądało jej dorosłe życie. Nie miała jeszcze całkowicie sprecyzowanych planów i nie było jasne, na jaki kierunek studiów ostatecznie chciałaby się zdecydować. Miała jednak świadomość, że matura będzie ważnym krokiem, który pozwoli jej wybrać dalszą drogę. W rodzinie Zduńskich nie brakuje przykładów różnych zawodowych ścieżek. Piotrek jest prawnikiem, a Kinga prowadzi własne bistro. Co teraz z planami i ambicjami Lenki? To dość trudny moment.

Wojtek namiesza w życiu Lenki. Matura to niejedyny problem

Problemy z maturą nie będą jedynym zmartwieniem Lenki. W ostatnim czasie dziewczyna rozpoczęła pracę w bistro Kingi, gdzie poznała Wojtka Krzywickiego (Michał Królikowski). Nowy kelner od początku wzbudzał w niej mieszane uczucia. Z jednej strony ją drażnił, z drugiej wyraźnie przyciągał jej uwagę. Z czasem okaże się jednak, że Wojtek może nie być takim chłopakiem, za jakiego początkowo uważała go Lenka. Dziewczyna przyłapała go na paleniu skręta, a wkrótce chłopak spróbuje pożyczyć od niej pieniądze. Takie zachowanie wzbudzi kolejne wątpliwości.

Kiedy 1963 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1963 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.