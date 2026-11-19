Jakub dostanie od Kasi list, ale w 1960 odcinku "M jak miłość" zmusi go do złożenia przysięgi, że go nie przeczyta

Przed ucieczką na Słowację Kasia w 1960 odcinku "M jak miłość" przekaże Jakubowi na pożegnanie list, w którym napisze, że to on, a nie Mariusz, jest prawdziwym ojcem Zosi. Zamiast powiedzieć mu wprost, że od prawie dwóch lat go okłamuje, wymusi na Karskim przysięgę, że przeczyta list dopiero po jej śmierci.

- Tu masz kopertę. Gdyby coś mi się stało, otwórz ją i przeczytaj list. Obiecaj, że otworzysz ją tylko po mojej śmierci... - Dlaczego o tym mówisz? Coś ci grozi? - Obiecaj! - Obiecuję, ale moment, co jest w tym liście? - To zabezpieczenie przyszłości mojej córki. Ja wiem, że na to nie zasłużyłam, bo tak bardzo cię skrzywdziłam, ale jesteś jedyną osobą, której ufam, jesteś moim przyjacielem i życzę ci jak najlepiej. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, a ja wyjadę i kiedy to wszystko się uspokoi, to wtedy się do ciebie odezwę...

Oto, co w 1960 odcinku "M jak miłość" Jakub zrobi z listem od Kasi

Co Jakub zrobi z listem Kasi w 1960 odcinku "M jak miłość"? Dotrzyma obietnicy i schowa zaklejoną kopertę do sejfu w swoim domu. Nie będzie go nawet korciło, żeby przeczytać, co była żona napisała w tym liście.

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Jakub upewni się, że za ucieczką Kasi kryje się coś więcej w 1960 odcinku "M jak miłość"

Po ucieczce Kasi w 1960 odcinku "M jak miłość" Jakub nie zazna jednak spokoju. Będzie się zadręczał myślami, że za wyjazdem byłej żony na Słowację kryje się coś więcej. Ze swoich najgorszych obaw zwierzy się Martynie (Magdalena Turczeniewicz). Uzna, że musi być z ukochaną zupełnie szczery.

- Nie uwierzysz... Spotkałem się dzisiaj z Kaśką. Sama mnie o to poprosiła - wyjaśni Martynie. - To ona nie wyjechała? - Dopiero dzisiaj wylatuje do Bratysławy. Ucieka przed swoim mężem. Intuicja mnie nie zawiodła. Mariusz jest przemocowcem i tak naprawdę... - Jeżeli nie możesz powiedzieć, to nie mów... - Ta sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało. Z pozoru wszystkie elementy tej układanki do siebie pasują, ale nie mogę pozbyć się wrażenia,że to, co najważniejsze cały czas mi umyka, że Kaśka nie powiedziała mi wszystkiego! Nie dlatego, że kryje Mariusza. To nie o to chodzi. To musi być coś więcej, znacznie więcej, a ja nie mam pojęcia co!

Udręczony Jakub w 1960 odcinku "M jak miłość" nie wpadnie jednak na to, że odpowiedź na wszystkie pytanie dotyczące tajemnic Kasi ma w swoim domu, że w liście jest cała prawda o tym, że to on jest ojcem jej córki Zosi.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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