Mariusz zjawi się u Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość" . Będzie udawał zatroskanego męża

Po ucieczce Kasi z Zosią w 1959 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie przestanie ich szukać. Doskonale wie, że żona może szukać schronienia u osób, którym ufa, dlatego postanowi dotrzeć również do Jakuba. Wybierze jednak dość osobliwy sposób na zdobycie informacji.

Zamiast otwarcie zażądać pomocy, spróbuje wzbudzić w Karskim współczucie i przekonać go, że jego jedynym celem jest odnalezienie najbliższych. Sanocki nie będzie miał przy tym oporów, by prosić o przysługę człowieka, którego szczerze nie znosi.

Wizyta w domu Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość" okaże się próbą rozegrania go emocjonalnie. Mariusz będzie opowiadał o małżeńskich problemach i przekonywał, że nie wie, gdzie podziała się Kasia. Martyna od razu wyczuje jednak, że coś w tej historii się nie zgadza.

- Pokłóciliśmy się z Kasią. Mieliśmy, jak to w małżeństwie bywa, trudniejszy okres - przyzna Mariusz. - Kasia wyjechała, nie powiedziała mi dokąd, nie odbiera telefonu.

- Musiała pójść na ostro - wtrąci się Martyna.

- Powiedzieliśmy sobie parę ostrych słów, ale komu się to nie zdarza? - powie Mariusz, jak gdyby nigdy nic.

- Martwię się o nią i o Zosię. Nie odzywała się ani nie dzwoniła? Myślałem, że może coś wiesz... Jakby się odezwała...

- Jakby się odezwała, to przekażę, że się martwisz i prosisz o kontakt. To wszystko, co mogę zrobić - wtrąci się Jakub i utnie wywody Sanockiego.

- O nic więcej nie proszę. Przekaż, że przepraszam ją i że czekam na nią... - powie Mariusz.

Jakub nie zdradzi Mariuszowi, co wie o Kasi w 1959 odcinku "M jak miłość"

Karski od dawna martwi się o Kasię. Mimo że ich małżeństwo należy już do przeszłości, lekarka wciąż nie jest mu obojętna. Jakub nie wie jednak, co dokładnie wydarzyło się między nią a Mariuszem ani do czego zdolny jest Sanocki. Nie zna też prawdy o ojcostwie Zosi. Kasia nie zdecydowała się zwierzyć mu ze wszystkich swoich problemów, dlatego Jakub nie będzie dysponował pełnym obrazem sytuacji.

W 1959 odcinku "M jak miłość" nie zamierza jednak pomagać Mariuszowi w odnalezieniu żony za wszelką cenę. Nie zdradzi mu żadnych informacji o Kasi ani nie ujawni, że wie o jej dramatycznym położeniu.

Jakub zgodzi się przekazać Kasi wiadomość w 1959 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie Jakub w 1959 odcinku "M jak miłość" przystanie na prośbę Mariusza. Zgodzi się przekazać Kasi, że jej mąż rzekomo się o nią martwi i chciałby wiedzieć, czy z nią oraz Zosią wszystko w porządku. Karski nie będzie jednak musiał naprawdę wierzyć w zapewnienia Sanockiego, by spełnić tę prośbę i nie ma zamiaru udowadniać, że faktycznie ją wykona.

W 1959 odcinku "M jak miłość" zachowa pozory, że przyjmuje jego słowa, jednocześnie nie zamierzając zdradzać mu czegokolwiek na temat byłej żony. Później w 1959 odcinku "M jak miłość" Jakub spotka się z Anetą (Ilona Janyst) w kawiarni i opowie jej o tym, że Sanocki pojawił się u niego w domu. Będzie to dla niego ważna rozmowa, bo zachowanie mężczyzny wyraźnie go zaniepokoi. Aneta nawet spróbuje wyznać koledze prawdę o ojcostwie, ale znów się podda.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.