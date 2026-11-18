Kasia ucieknie z Zosią do Bratysławy w 1960 odcinku "M jak miłość", ale zanim to nastąpi, wiele się wydarzy

W 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia jeszcze przed wyjazdem spotka się z Jakubem w parku. W końcu wyjaśni byłemu mężowi, co łączyło ją z zamordowanym Aleksandrem Sowińskim (Mikołaj Krawczyk). Przyzna, że mieli romans, a za śmiercią dyrektora kliniki stoi Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Opowie też Karskiemu, że uciekła z domu, ponieważ boi się nieobliczalnego męża. Jakub będzie chciał jej pomóc, ale Kasia nie zgodzi się na proponowane rozwiązania. Nie zdecyduje się również na złożenie zeznań w sprawie zabójstwa Sowińskiego. Zamiast tego przygotuje wyjazd do Bratysławy, gdzie ma już zapewnioną pracę w klinice prowadzonej przez jej przyjaciółkę ze studiów. Kasia nie zdradzi jednak Jakubowi najważniejszego sekretu. Nadal nie powie mu, że jest biologicznym ojcem Zosi. Przed rozstaniem wręczy mu jedynie kopertę, którą ma otworzyć dopiero wtedy, gdyby jej coś się stało. Dopiero po tej rozmowie pożegna się z detektywem i razem z córką wsiądzie do taksówki jadącej na lotnisko.

Kasia obieca Zosi, że pozna swojego prawdziwego tatę!

W drodze na lotnisko Kasia spróbuje uspokoić córkę i opowiedzieć jej o tym, co czeka je w najbliższej przyszłości. Nie będzie chciała, żeby Zosia bała się przeprowadzki. Zapewni ją, że wkrótce zamieszkają w nowym miejscu i będą mogły rozpocząć spokojniejsze życie. Przy okazji złoży dziewczynce obietnicę dotyczącą jej biologicznego ojca.

- A dziś polecimy samolotem do naszego nowego domku, wiesz? Kiedy to wszystko się ułoży i zaczniemy nowe życie, to wtedy ci kogoś przedstawię. Twojego prawdziwego tatę. Obiecuję - powie Kasia.

To wyjątkowo ważne słowa, bo Kasia doskonale wie, że prawdziwym ojcem Zosi jest Jakub. Mimo to nie zdecyduje się teraz powiedzieć byłemu mężowi wszystkiego wprost. Musi poczekać aż afera z Sanockim ucichnie.

Jakub pozna prawdę o córce Kasi? Zosia jeszcze długo może nie zobaczyć ojca

Wyjazd Kasi sprawi, że Jakub pozostanie z wieloma pytaniami. Karski dowie się od byłej żony o jej romansie z Sowińskim i podejrzeniach dotyczących Mariusza, ale nie pozna najważniejszej tajemnicy. Nie będzie wiedział, że Zosia jest jego biologiczną córką, a Kasia od dawna ukrywa przed nim prawdę. W 1960 odcinku "M jak miłość" lekarka obieca jednak dziewczynce, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, przedstawi jej prawdziwego tatę. To oznacza, że sama nie zamierza całkowicie odcinać Zosi od Jakuba. Na razie wybierze ucieczkę i bezpieczeństwo córki, odkładając trudne wyznanie na później.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2