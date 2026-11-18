Porywaczka Zuza na celowniku policji w 1006 odcinku "Na dobre i na złe"

Co prawda w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" policja nie dopadnie Zuzy na próbie porwania Niny ze szpitala w Leśnej Górze, ale śledczy będą pewni, że to ona jest porywaczką i działa na czyjeś zlecenie. To dlatego Dorota i Radek zaczną śledzić Zuzę, która umówi się w parku na spotkanie z "człowiekiem" swojego zleceniodawcy.

Na szczęście Zuza i gangster Dawid (Daniel Mosior) w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" nie zorientują się, że są na celowniku policji, że w krzakach czają się funkcjonariusze, którzy robią im zdjęcia.

- Ona długo tak siedzi? - zapyta Radek, który dołączy do Doroty po jakimś czasie. - Jakieś pół godziny. Jakby na kogoś czekała... Kto to jest? - Nie wiem... - Biegun zrobi zdjęcia Dawidowi, ale nie rozpozna w nim przestępcy.

To na jego zlecenie Zuza porwała Ninę! Prawda wyda się w 1006 odcinku "Na dobre i na złe"

Nagle do gangstera Dawida w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" zadzwoni jego szef, którym okaże się Sergio (Mateusz Kaczmarek), niebezpieczny bandzior, największy wróg Mario (Marcin Korcz). Choć Poznański od miesięcy siedzi w więziennej celi, jego ludzie, w tym Zuza, zadbali o to, by wcielić w życie plan zemsty na Milewskim i Blance!

Porywaczka Niny w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" usłyszy głos wściekłego Sergia, który będzie żądał wykonania zadania!

- Gdzie jest dziecko Milewskiego? - Sprawa się trochę skomplikowała. Jest w szpitalu... - Zamknij się i słuchaj! Wiem, że sprzedałaś dom i próbowałaś uciec z kraju. Ja wiem wszystko! Przede mną nie ma ucieczki! Dlaczego ją oddałaś? - Bo była chora! Mario postawił przed jej salą jakiegoś ochroniarza, ale chłopak jest na portalu randkowym, więc pomyślałam... - Nic mnie nie obchodzi, jak to zrobisz! Chora albo zdrowa, chcę mieć to dziecko! I nie próbuj kombinować, bo to się źle dla ciebie skończy!

Kiedy 1006 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1006 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Zuza zakradnie się do Niny! Komisarz Radek zatrzyma porywaczkę?