Pierwsza noc Mateusza i Sary w 1962 odcinku "M jak miłość"! Będzie z tego prawdziwa miłość?

Mateusz i Sara w 1962 odcinku "M jak miłość" spędzą razem kolejne upojne chwile, a ich romans wkroczy w nową fazę! Mostowiak przyjmie zaproszenie seksownej i nieco starszej kobiety do swojego mieszkania, gdzie spędzą razem pierwszą upojną noc i równie namiętny poranek.

Kochankowie nie zostaną jednak zbyt długo u Sary, bo w 1962 odcinku "M jak miłość" pojadą do domu właścicielki siłowni w Grabinie, który teraz wynajęła Winiarom. Wpadną tam na Majkę, która nie będzie kryła irytacji widząc Mateusza z inną kobietą. Zwłaszcza, że nie będą sobie szczędzili czułości.

Po pierwszej nocy Mateusz i Sara w 1962 odcinku "M jak miłość" wpadną w odwiedziny do babci Barbary (Teresa Lipowska), bo seniorka rodu Mostowiaków będzie chciała bliżej poznać nową dziewczynę wnuka.

Sara zrobi na niej ogromne wrażenie! Barbara zauważy, że Mateusz jest nią coraz bardziej zauroczony, że to może być prawdziwa miłość.

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Majka wykorzysta okazję, że Sara zostawi Mateusza w 1962 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Sara zostawi Mateusza w Grabinie, bo w 1962 odcinku "M jak miłość" dostanie pilne wezwanie do siłowni w Warszawie, okazję wykorzysta szalejąca z zazdrości Majka! Mostowiak wpadnie na grilla do Winiarów, ale Majka zaprosi go na wspólny spacer nad rzekę.

To będzie sprytny ruch Majki, która w 1962 odcinku "M jak miłość" spróbuje podpytać Mateusza o jego związek z Sarą, czy przespał się już z nią i jak daleko zabrnął ten romans. Co zrobi Mostowiak? Nie nabierze się na gierki Majki i zachowa dyskrecję. Po telefonie od Sary natychmiast pojedzie do niej na noc.

Miłosne wyznania Mateusza i Sary w 1962 odcinku "M jak miłość"

Kolejne upojne chwile Mateusza i Sary w łóżku w 1962 odcinku "M jak miłość" skończą się wyznaniem, że oboje naprawdę się "lubią". A stąd tylko krok do zakochania! Wygląda na to, że Majka nie będzie już miała szans u Mostowiaka. Od dawna zachowuje się jak "pies ogrodnika" i to się dla niej źle skończy.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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