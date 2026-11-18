Na Olka spadną wszelkie oskarżenia za śmierć Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja Chodakowskiego będzie wręcz fatalna. Przy zeznaniach taksówkarza, który w noc śmierci Aleksandra podwiózł lekarza pod dom zmarłego, utwierdzi śledczych, że mają bardzo mocnego podejrzanego. Dojdzie do aresztowania w klinice, bo na ten moment w 1959 odcinku "M jak miłość" nie będzie "lepszego" kandydata na podejrzanego. Przecież Olek był skłócony z Sowińskim, mieli konflikt, świadkowie widzieli ich szarpaninę pod placówką, a do tego zeznania taksówkarza i to wszystko spowoduje, że Olek wyląduje w areszcie.

Wizyta Ewy u Olka w 1959 odcinku "M jak miłość

Jeszcze przed nagłym zatrzymaniem, Olka odwiedzi Ewa. Kobieta powie wprost, że nie wierzy w to, że Olek zabił jej brata.

- Bardzo mi przykro z powodu śmierci pani brata - zacznie smutno Olek.

- Wie pan, może to dziwnie zabrzmi, ale jak zadzwonili z policji, że znaleziono ciało, to ja poczułam ulgę. Ja od początku byłam pewna, że coś musiało mu się stać, mówiłam panu. Wiedziałam, że Alek by mnie tak nie zostawił. On się o mnie troszczył. Najbardziej to się bałam, że oni już go nie odnajdą - wyzna poruszona Ewa. - Teraz ro przynajmniej mogę go pochować, pożegnać się, ale ja tu przyszłam, bo chciałam panu powiedzieć, że ja wiem, że pan tego nie zrobił. I chciałam to panu w oczy powiedzieć - powie siostra zmarłego.

Olek będzie poruszony postawą Ewy

- Dziękuję, nawet pani nie wie ile to dla mnie znaczy - wyzna Olek w 1959 odcinku "M jak miłość". Jednak to nie uchroni go przed aresztem. Na ten moment będzie głównym podejrzanym, ale do czasu. niebawem Kasia (Paulina Lasota) zdecyduje się wyznać Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski) prawdę o swoich podejrzeniach, a nawet pewności na temat tego, co nawyprawiał Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Olek wkrótce opuści celę, ale jaki będzie finał tej historii?

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.