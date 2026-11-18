Aneta nie może dotrzeć do Kasi. Lekarka martwi się o przyjaciółkę

Sytuacja Kasi będzie coraz bardziej niepokojąca. Kobieta ukryje się przed Mariuszem, który będzie jej szukał, podobnie jak Zosi. Mało tego, Kasia pozostanie nieufna i nadal nie zdecyduje się wyznać prawdy o biologicznym ojcu córki, ani o tym, co naprawdę stało się za murami domu architekta. Aneta będzie miała coraz większy problem z utrzymywaniem sekretu. Olek (Maurycy Popiel) już wie, że Jakub jest ojcem Zosi, a lekarka zdaje sobie sprawę, że dalsze milczenie może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Tymczasem sama będzie musiała mierzyć się z problemami męża, bo Chodakowski znalazł się w poważnych tarapatach po śmierci Aleksandra Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), a Jakub pomaga badać sprawę.

Aneta spotka się z Jakubem w kawiarni. Poruszą temat Kasi i Zosi w 1959 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Aneta i Jakub spotkają się w kawiarni, rozmowa szybko zejdzie na Kasię, która wciąż nie da o sobie konkretnych wiadomości. Detektyw będzie chciał wiedzieć, kiedy ostatnio kontaktowała się z nim przyjaciółka jego byłej żony. Aneta opowie mu o porannej rozmowie i swoich obawach.

- Kiedy do ciebie dzwoniła? - zapyta Jakub.

- Dzisiaj rano. Strasznie była niespokojna. Mówiłam jej żeby przyjechała do nas, ale nie wiem... Mówiła, że się jeszcze odezwie. Ja tylko mam nadzieję, że Mariusz jej nie namierzy - powie Aneta.

- Nie, ciągle jej szuka. Jej i Zosi. Był dzisiaj u mnie.

- Co ty opowiadasz? Ale chyba mu nie powiedziałeś?

- Nie, oczywiście, że nie. Nie wiem co tam się stało, ale mam wrażenie, że Kaśka ukrywa jakiś sekret i że jest to bezpośrednio związane z Mariuszem. Wiesz, ja jestem w dość dziwnej sytuacji, bo w sumie już mnie to nie dotyczy... - wyzna Jakub.

Słowa Karskiego stworzą Anecie okazję do wyjawienia prawdy. Jakub będzie przekonany, że sprawa Kasi już go nie dotyczy, tymczasem nie ma pojęcia, że jest biologicznym ojcem Zosi. Chodakowska zbierze się na odwagę i spróbuje rozpocząć wyznanie.

Aneta nie zdąży wyznać Jakubowi prawdy o ojcostwie Zosi w 1959 odcinku "M jak miłość"

- No właśnie Kuba, bo... - zacznie Aneta, próbując przejść do najważniejszego tematu. Jakub jednak szybko jej przerwie.

- Dosyć o tym... - powie detektyw.

Rozmowa nie potoczy się więc tak, jak chciałaby Aneta. Jakub nie będzie gotowy na dalsze roztrząsanie sprawy byłej żony, a uwaga lekarki ponownie skupi się na problemach Olka. Chodakowski ma coraz poważniejsze kłopoty po odkryciu, że Sowiński nie żyje, dlatego Aneta będzie miała kolejne powody do niepokoju. W 1959 odcinku "M jak miłość" prawda o ojcostwie Zosi znów będzie więc bardzo blisko ujawnienia, ale Jakub nadal nie dowie się, że to właśnie on jest biologicznym ojcem dziewczynki.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Mariusz rzuci się na Anetę po ucieczce Kasi