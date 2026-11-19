Zuza wywoła alarm w Leśnej Górze w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza postanowi skorzystać z nadarzającej się okazji, aby znów zabrać Blance córkę. Tym bardziej, gdy uda jej się przekabacić ochroniarza do tego, że Blanka jest zmęczona i potrzebuje odpoczynku, co potwierdzi sam Tretter (Piotr Garlicki). I w efekcie Milewska na chwilę opuści salę córki, przed którą zostanie jednak Maniek.

W tym samym czasie w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Krawicz wywoła w szpitalu alarm, który zbiegnie się akurat ze szkoleniem personelu na wypadek nagłych zdarzeń. Tyle tylko, że nie będzie go w planie, przez co nikt nie będzie wiedział, czy jest on prawdziwy, czy nie, przez co dojdzie do paniki, z której oczywiście zdecyduje się skorzystać porywaczka.

Przyjaciółka Blanki znów porwie jej dziecko w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza wtargnie do sali Niny, czym ogromnie zszokuje Mańka. Tym bardziej, gdy zechce zebrać dziewczynkę. Jednak wmówi mu, że robi to na prośbę Blanki.

- Co Ty robisz? – spyta ją ochroniarz.

- Blanka prosiła, żebym zaniosła jej małą. Ty ją weźmiesz? – odwróci kota ogonem Zuza.

- Ja? – zdziwi się Maniek, a gdy przekona się, że Krawicz nie żartuje, to oczywiście spróbuje ją zatrzymać - Nie no zaraz, czekaj!

Jednak Zuza w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” już się nie zatrzyma! Tym bardziej, że będzie już o krok od drugiego porwania Blanki. Krawicz zacznie dawać ochroniarzowi kolejne polecenia, dzięki którym będzie w stanie zyskać nieco więcej czasu.

- Weź jej rzeczy, będziemy w pokoju, tak? Lekarskim – okłamie go porywaczka.

- Ale Zuza... No Zuza! - zacznie wołać za nią Maniek.

- Maniek, weź jej rzeczy! – powtórzy Krawicz.

- Poczekaj! – nakaże jej ochroniarz, ale Zuza go nie posłucha.

Blanka stanie na drodze porywaczce Zuzie w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza przedostanie się na korytarz i będzie już o krok od ponownego porwania Niny. Tyle tylko, że wtedy na drodze stanie jej zszokowana Blanka, w związku z czym porywaczka będzie musiała zmienić swoją narrację. Ale dzięki temu uwiarygodni się w oczach Mańka.

- Dobrze, że jesteś – skłamie Zuza.

- Co ty robisz z Niną? – spyta zaskoczona Blanka, która od razu przejmie córkę.

- Nie wiedziałam, co mam robić. Mała płakała i szukałam cię – Zuza nie przestanie ściemniać, aby tylko uwiarygodnić się w ich oczach.

- Zuza, do cholery, no! Nie możesz tak odchodzić beze mnie! – nakrzyczy na nią Maniek.

- Ja chciałam dobrze, no... – zacznie tłumaczyć się porywaczka.

- Nie wolno tak robić – powtórzy ochroniarz.

- Przepraszam, ja chyba spanikowałam. Nie wiedziałam, czy to są ćwiczenia, czy to… prawda, no ale Nina powinna być z mamą – powie na swoją obronę Zuza.

W tym momencie w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Blanka tylko się uśmiechnie, po czym zdecyduje się odejść razem z Niną. Oczywiście, Zuza ruszy w ślad za nimi, dopytując i przejmując się małą, aby jeszcze bardziej uśpić czujność Milewskiej i Mańka. I niestety to jej się uda, bo żadnemu z nich nawet przez myśl nie przejdzie, że to ona może być porywaczką.

- Jak ona się trzyma? – spyta ją Zuza.

- Jest wojowniczką. Idziemy spać teraz – odpowie jej Blanka.

- Biedactwo – skwituje Zuza, po czym znów zacznie urabiać Mańka - Przepraszam cię Maniek. Jestem beznadziejną panikarą…

Zuza uśpi czujność Blanki i Mańka, ale nie Radka Bieguna w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

Wtedy w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” do Zuzy zadzwoni telefon od jej zleceniodawcy, na dźwięk którego Maniek się ulotni i pójdzie za Blanką i jej córką, przez co Krawicz znów się upiecze.

Jednak w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” wcale nie na długo, bo świadkiem całego zdarzenia na korytarzu będzie prowadzący sprawę porwania Niny, Radek Biegun (Mateusz Lisiecki), który zacznie się jeszcze bardziej przyglądać przyjaciółce Milewskiej, coraz bardziej podejrzewając, że to właśnie ona może być porywaczką.

Kiedy 1006 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1006 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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