Czy Paulina Lasota odchodzi z "M jak miłość" skoro Kasia wyjeżdża z kraju?

Najpierw odejście z obsady "M jak miłość" Melanii Grzesiewicz, a zaledwie tydzień później pożegnanie z Pauliną Lasotą? Co prawda 32-letnia aktorka, która gra Kasię Sanocką, nie ogłosiła jeszcze, że na dłużej żegna się z "M jak miłość", ale faktem jest, że wątek jej bohaterki zejdzie teraz na dalszy plan.

Wszystko wyjaśni się w 1960 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 24 listopada 2026 r., w TVP2. Właśnie wtedy Kasia, która nadal będzie się ukrywać przed psychopatą Mariuszem, zaplanuje wyjazd z córką Zosią do Bratysławy na Słowację. Czemu akurat tam?

Kasia przed ucieczką z Polski przed bezwzględnym mężem mordercą w 1960 odcinku "M jak miłość" tylko Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski) zwierzy się, że boi się szaleńca Mariusza i musi zadbać o bezpieczeństwo swoje i córki.

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Wyjazd Kasi do Bratysławy w 1960 odcinku "M jak miłość" to pożegnanie z Pauliną Lasotą?

W ostatniej scenie 1960 odcinka "M jak miłość" z udziałem Pauliny Lasoty jej bohaterka powie do Zosi, że nie tak szybko wrócą do Polski, że teraz zaczną wszystko od nowa na Słowacji.

- A dziś polecimy samolotem do naszego nowego domku, wiesz? Kiedy to wszystko się ułoży i zaczniemy nowe życie, to wtedy ci kogoś przedstawię, twojego prawdziwego tatę... Obiecuję...

Dlaczego w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia wyjedzie właśnie do Bratysławy? Bo przyjaciółka ze studiów da jej tam pracę w klinice, więc będzie mogła zacząć spokojne życie z dala od Mariusza.

Szkoda tylko Jakuba, który wciąż nie dowie się, że jest ojcem Zosi, bo nie przeczyta listu, który Kasia zostawi mu na pożegnanie. Mimo że będzie go dręczyło przeczucie, że Kasia nie do końca jest z nim szczera.

- Nie mogę pozbyć się wrażenia, że to, co najważniejsze cały czas mi umyka, że Kaśka nie powiedział mi wszystkiego! I nie dlatego, że kryje Mariusza, to nie o to chodzi. To musi być coś więcej, znacznie więcej, ale nie mam pojęcia co! - powie Jakub już po tym, jak Kasia z Zosią wyjedzie na Słowację.

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