Melania Grzesiewicz odchodzi z M jak miłość. Oficjalnie ogłasza: "Jeden z ostatnich odcinków z Anitą"

Dlaczego Melania Grzesiewicz żegna "M jak miłość"?

Odejście Melanii Grzesiewicz z "M jak miłość" na pewno zaskoczy wielu widzów, bo losy Anity i Kamila (Marcin Bosak) ostatnio znów wybiły się na pierwszy plan. Niestety starania o wymarzone dziecko w ich przypadku skończą się porażką. Anita nie zajdzie w ciążę, nie zostanie matką i to bolesne rozczarowanie wpłynie na jej decyzję o rozstaniu z Kamilem.

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Na początku września w programie "Pytanie na śniadanie" tuż po ślubie na Gibraltarze Melania Grzesiewicz ogłosiła, że Anita odejdzie w tym sezonie "M jak miłość". To była decyzja aktorki, by na jakiś czas pożegnać się z rolą w serialu, która dała jej ogromną popularność i sympatię widzów.

Zdecydowałam się na przerwę od grania tej postaci. Produkcja dała mi na to zielone światło. Chciałabym sobie dać szansę na nowe wyzwania zawodowe. Także tak. Zobaczycie Anitę w tym sezonie w bardzo wymagających dla mnie scenach. Było to cudowne doświadczenie grać tę piękną historię, którą mi scenarzyści napisali. Ale mówię do widzenia... Wrócę, kiedy będę gotowa i kiedy produkcja również da mi na to zielone światło - zapowiedziała Grzesiewicz.

Co się stanie z Anitą w "M jak miłość" po odejściu Melanii Grzesiewicz?

Przed emisją 1957 odcinka "M jak miłość" we wtorek, 16 listopada 2026 r., na profilach Melanii Grzesiewicz na Facebooku i Instagramie pojawiły się pożegnalne wpisy, które potwierdzają odejście z obsady serialu.

Dziś jeden z ostatnich odcinków z Anitą na dłuższy czas… Moja bohaterka przechodzi przez najtrudniejszy czas w życiu. Ania Mucha ładnie napisała o naszej scenie, gdy pociesza Anitę po kolejnym nieudanym teście ciążowym. Tamte słowa bardzo z wami zarezonowały. Obiły się bardzo szerokim echem w całej Polsce. Jednak Magdzie udaje się zajść w ciążę, Anita pozostaje w swojej rozpaczy i braku nadziei. Wiem, że takich kobiet jak ona jest dużo. Czytam Wasze komentarze, wiadomości. Dziękuję producentom, za tak ważną historię, która ma odbicie w tak wielu kobiecych losach… Bądźcie dziś ze mną przed telewizorami…"

Co się stanie z Anitą w 1957 odcinku "M jak miłość"? Kiedy kolejny test ciążowy wykaże, że nie urodzi dziecka załamie się do tego stopnia, ze podejmie decyzję o wyjeździe z Polski, rozstaniu z Kamilem na jakiś czas. Matka Anity, pisarka Anna Lerman (Dorota Kamińska), zaproponuje jej dłuższe wakacje w Hiszpanii, a Kamil zgodzi się na wyjazd ukochanej.

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość' z Anitą w tym sezonie?

Choć w 1957 odcinku "M jak miłość" nie będzie wyjazdu Anity, odejścia od Kamila, to stanie się jasne, że rozłąka tej pary jest już przesądzona. Ale Melania Grzesiewicz ostatni raz w "M jak miłość" pojawi się jeszcze w grudniu, kiedy okaże się, jak Anita układa sobie życie w Hiszpanii z dala od Kamila.

M jak miłość. Budzyńscy pochwalą się ciążą Magdy. Załamana Anita odejdzie od Kamila