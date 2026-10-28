Anita odchodzi z M jak miłość. Taka będzie ostatnia scena z Melanią Grzesiewicz. Jest szansa, że wróci do obsady - ZDJĘCIA

Co się stanie z Anitą w "M jak miłość"? Melania Grzesiewicz ostatni raz w tej roli w listopadzie

Od września wiadomo, że Melania Grzesiewicz, uwielbiana Anita z "M jak miłość", odchodzi z obsady serialu! 35-letnia aktorka ogłosiła taką nowinę tuż po swoim ślubie na Gibraltarze w programie "Pytanie na śniadanie". Przy okazji Grzesiewicz zapowiedziała, że to będzie ostatni sezon "M jak miłość" z Anitą i przed jej bohaterką piękna, ale smutna historia. Scenarzyści napisali cudowne zakończenie wątku Anity, ale to były bardzo wymagające sceny dla Grzesiewicz. Co się stanie z Anitą?

W portalu SuperSeriale.se.pl jako pierwsi podaliśmy, że w 1957 odcinku "M jak miłość" Anita nie pogodzi się z faktem, że nie zostanie matką, że nie zajdzie w ciążę z Kamilem i podejmie trudną decyzję o rozstaniu z ukochanym! Czyżby nagle miłość Anity do Kamila się wypaliła? Nic bardziej mylnego! Po prostu będzie tak rozbita psychicznie, że postanowi na jakiś czas odmienić swoje życie. Właśnie wtedy matka Anity, Anna Lerman (Dorota Kamińska), zaproponuje wspólny wyjazd do Hiszpanii.

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Odcinek 1957 "M jak miłość", w którym Anita zdecyduje się na wyjazd z kraju, zostanie wyemitowany w TVP2 w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. Ale to wcale nie oznacza, że to właśnie będzie ostatnia scena z Anitą. Niedługo potem widzowie zobaczą, jak ułożą się jej losy w Hiszpanii. Już w połowie czerwca Melania Grzesiewicz na swoim profilu na Instagramie pokazała kulisy planu serialu z Hiszpanią w tle.

Dlaczego Melania Grzesiewicz odchodzi z "M jak miłość", a Anita wyjedzie do Hiszpanii?

Melania Grzesiewicz żegna się z "M jak miłość" w sezonie jesiennym, lecz to nie oznacza, że Anita zniknie na zawsze. To była decyzja aktorki, by na jakiś czas pożegnać się z rolą w serialu, która dała jej ogromną popularność i sympatię widzów.

- Zdecydowałam się na przerwę od grania tej postaci. Produkcja dała mi na to zielone światło. Chciałabym sobie dać szansę na nowe wyzwania zawodowe. Zobaczycie Anitę w tym sezonie w bardzo wymagających dla mnie scenach. Było to cudowne doświadczenie grać tę piękną historię, którą mi scenarzyści napisali. Ale mówię do widzenia... Wrócę, kiedy będę gotowa i kiedy produkcja również da mi na to zielone światło - wyjaśniła Melania Grzesiewicz w "Pytaniu na śniadanie"

Czy Anita wróci do "M jak miłość", a Kamil będzie na nią czekał?

Gwiazda "M jak miłość" po sześciu latach w obsadzie serialu uznała, że pora poszukać innych ról. Ale to wcale nie oznacza, że Anita nigdy nie wróci. Historia tej bohaterki skończy się w taki sposób, że powrót Melanii Grzesiewicz będzie możliwy. Nie ma więc mowy o tym, że Anitę czeka śmierć! Tylko czy Kamil będzie na nią czekał.

- Bardzo chciałabym dać sobie szansę poszukać nowych wyzwań zawodowych. Dostałam w prezencie piękną historię do zagrania w tym ostatnim sezonie "M jak miłość", w którym będzie można oglądać Anitę przed moim powrotem. To piękne wyzwanie aktorskie, za które jestem ogromnie wdzięczna - dodała Grzesiewicz.

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