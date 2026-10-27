M jak miłość, odcinek 1957: Anita odejdzie od Kamila. Wyjedzie z matką do Hiszpanii, bo nie zajdzie w ciążę - ZDJĘCIA

Anita coraz bardziej cierpi przez niespełnione marzenie o dziecku

W 1957 odcinku "M jak miłość" Anita będzie coraz mocniej przeżywać to, że wciąż nie udało jej się zajść w ciążę. Pragnienie macierzyństwa nie będzie dla niej chwilową zachcianką, ale marzeniem, które z czasem zacznie coraz boleśniej przypominać o sobie. Kolejne rozczarowania nie pozwolą jej łatwo pogodzić się z sytuacją. Szczególnie trudne okaże się to, że w jej otoczeniu pojawi się powód do świętowania. Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) ogłoszą, że spodziewają się dziecka, a ich radość stanie się dla Anity bolesnym przypomnieniem o własnych niespełnionych planach. Choć szczęście przyjaciół nie musi oznaczać dla niej niczego złego, może być trudne do zniesienia, gdy sama tak bardzo pragnie zostać mamą.

Anita podejmie decyzję o wyjeździe do Hiszpanii w 1957 odcinku "M jak miłość"

Narastający ból sprawi, że Anita zacznie szukać sposobu, by choć na chwilę odciąć się od problemów. W 1957 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się wyjechać z matką do Hiszpanii. To właśnie Anna Lerman (Dorota Kamińska) miałaby dać jej zrozumienie i ukojenie w bardzo smutnej i wyczerpującej sytuacji. Wyjazd może dać Anicie dystans od codzienności i pozwolić na chwilę odetchnąć od starań o dziecko i rozczarowań. Na razie nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście znajdzie tam ukojenie. Pewne jest, że decyzja o opuszczeniu kraju zaskoczy osoby z jej otoczenia, zwłaszcza Kamila.

Kamil będzie zaskoczony nagłą decyzją Anity na temat wyjazdu w 1957 odcinku "M jak miłość"

Dla Kamila informacja o planach Anity nie będzie czymś, czego łatwo się spodziewać. Przecież nie rozmawiali o opuszczeniu kraju, a prawnik ma swoje plany zawodowe. Jednak w 1957 odcinku "M jak miłość" kobieta postanowi wyjechać z matką, czym zaskoczy Gryca, bo wszystko wskazuje na to, że on miałby zostać w Warszawie sam. Zresztą ma na miejscu córkę Polę (Hanna Nowosielska), w której wychowaniu także uczestniczy. Nie wiadomo jeszcze czy spróbuje zatrzymać Anitę. Wyjazd do Hiszpanii będzie jednak wyraźnym znakiem, że Anita potrzebuje zmiany i nie potrafi już po prostu funkcjonować tak jak wcześniej.

Melania Grzesiewicz znika z "M jak miłość"

Planowany wyjazd Anity do Hiszpanii rodzi pytanie, czy na tym etapie zakończy się jej obecność w "M jak miłość". Jak informowaliśmy, Melania Grzesiewicz odchodzi z serialu w związku z innymi planami zawodowymi. Sama gwiazda zaznaczała jednak, że nie żegna się z produkcją na zawsze. Przynajmniej chciałaby mieć zostawioną furtkę, by może kiedyś wrócić do roli Anity. I faktycznie, wysłanie Laskowskiej za granicę powoduje, że być może ukochana Kamila faktycznie powróci do kraju, a jej wątek będzie kontynuowany w przyszłości. Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze przed startem wiosennych odcinków "M jak miłość" w 2027 r., Anita zniknie z życia Gryca.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.