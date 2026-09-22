M jak miłość. Pożegnanie Anity z serialem. Melania Grzesiewicz zdradziła, kiedy jej postać znika z ekranów

Melania Grzesiewicz odchodzi z "M jak miłość". Jest pożegnalny wpis

Melania Grzesiewicz wciela się w Anitę od sześciu lat, ale obecny sezon będzie jej ostatnim w tej roli. Aktorka już wcześniej wyjaśniła, że sama zdecydowała się zrobić przerwę od grania swojej bohaterki. Produkcja dała jej na to zielone światło, a powodem są przede wszystkim nowe wyzwania zawodowe, których chce poszukać poza serialem. Jednocześnie Grzesiewicz nie zamyka sobie drogi powrotu do "M jak miłość". Jak zapowiadała, może wrócić, kiedy sama będzie na to gotowa i kiedy produkcja również będzie chciała ponownie zobaczyć Anitę na ekranie.

Teraz aktorka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który jeszcze mocniej podkreślił, że pewien etap właśnie dobiega końca. Pokazała zdjęcia i wideo z planu, a do materiałów dołączyła pożegnalne słowa:

"Anita będzie z Wami do końca tego sezonu @mjakmilosc.official a potem… zobaczymy…Dziękuję Wam i mówię do zobaczenia! ❤️@mjakmilosc.official ❤️

Ps na pewno będzie jeszcze więcej postów na ten temat!"

Nie ma więc jeszcze konkretnej daty ostatniego odcinka z Anitą. Wiadomo natomiast, że bohaterka pozostanie w serialu do końca obecnego sezonu, a później jej dalsze losy zostaną zawieszone. Sam wpis Melanii Grzesiewicz trudno jednak odczytać inaczej niż jako pożegnanie z widzami, przynajmniej na ten moment.

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Fani Anity nie muszą jednak żegnać jej już teraz. Grzesiewicz pojawi się jeszcze w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", a scenarzyści przygotowali dla niej wymagający wątek. Anita i Kamil Gryc (Marcin Bosak) będą starali się o dziecko, jednak Laskowska będzie znacznie bardziej zdeterminowana, by powiększyć rodzinę.

W kolejnych odcinkach pojawią się kolejne negatywne testy ciążowe, a niespełnione oczekiwania zaczną mocno wpływać na związek pary. Anita będzie naciskała na Kamila, co doprowadzi do coraz częstszych kłótni i poważnego kryzysu między małżonkami.

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Decyzja o odejściu nie jest więc nagłym rozstaniem z produkcją ani konfliktem z ekipą. Grzesiewicz sama poprosiła o przerwę, ponieważ chce dać sobie szansę na nowe wyzwania zawodowe. Jednocześnie aktorka nie mówi "żegnaj", lecz właśnie "do zobaczenia". To ważne, bo Anita nie zostanie zamknięta w serialowej historii w sposób, który uniemożliwiałby jej powrót. Melania Grzesiewicz zostawia sobie otwartą furtkę i już wcześniej zapowiadała, że jeśli kiedyś będzie gotowa wrócić, a produkcja również wyrazi taką wolę, ponownie może pojawić się jako Anita.