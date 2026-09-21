M jak miłość, odcinek 1946: Natalia przed ślubem przyzna, że nie kocha Adama? Wygra rozsądek nad miłością - WIDEO

Ślub Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" to pomyłka?

Chociaż to już pewne, że napięcie wokół ślubu Natalki i Adama zacznie tylko narastać, do przygotowań i ceremonii na pewno dojdzie. Problem w tym, że zamiast przeżywać najpiękniejsze chwile życia, Natalka nie przestanie myśleć, czy Adam to aby na pewno "ten jedyny". Tym bardziej, że w jej życiu nadal obecny jest pewny siebie Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który daje mocno do zrozumienia, że Mostowiaczka nie będzie szczęśliwa z komendantem. Sama zainteresowana rozmawiała już m.in. z Barbarą (Teresa Lipowska) na temat tego, czy wielka miłość i tzw. fajerwerki to konieczność.

Ślub z rozsądku? Natalka sama siebie przekona, że to dobry pomysł

Już podczas przygotowań tuż przed ceremonią, Natalka zacznie sama siebie przekonywać, że miłość nie musi być pasmem uniesień i wiecznymi fajerwerkami.

- Ale myślę sobie, że nam z Adamem będzie dobrze razem. Może nie ma jakichś tam zawrotów głowy czy szaleństwa, ale z drugiej strony, chyba nie o to w życiu chodzi? - powie głośno Mostowiaczka, jednocześnie przyznając, że chyba nie do końca jest przekonana co do ślubu.

Będzie rozstanie Natalki i Karskiego po ślubie w 1946 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko wskazuje na to, że sam ślub nie jest gwarancją dozgonnego szczęścia Mostowiaczki. Już wiadomo, że nawet podczas własnego wesela w siedlisku Natalka będzie miała nerwy na wszystko. Poirytuje ją nawet niespodzianka Hani (Wiktoria Basik), która zorganizuje fajerwerki. Widać będzie, że Natalka nie przezywa jednego z najlepszych momentów swojego życia. To kiepsko wróży na piękną i długą przyszłość z Adamem.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!