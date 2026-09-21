M jak miłość, odcinek 1942: Przepiękna metamorfoza Anety! Kama zrobi ją na bóstwo na wyjątkowy wieczór z Olkiem - ZDJĘCIA

Olek zaskoczy Anetę w 1942 odcinku "M jak miłość"! Zaprosi żonę na prawdziwą randkę

W 1942 odcinku "M jak miłość" Aneta pojawi się w pracy Kamy z naprawdę dobrym humorem i szybko zdradzi jej powód swojego podekscytowania. Olek, który raczej nie będzie słynął z organizowania romantycznych niespodzianek, tym razem kompletnie ją zaskoczy. Chodakowski sam zaproponuje żonie wspólny wieczór i zaprosi ją na randkę. Dla Anety będzie to na tyle niezwykłe wydarzenie, że od razu uzna, iż musi się do niego odpowiednio przygotować.

Aneta w 1942 odcinku "M jak miłość" nie będzie nawet próbowała ukrywać przed Kamą, jak bardzo cieszy ją inicjatywa męża. Codzienne obowiązki, praca w klinice i wychowywanie Boryska sprawią przecież, że Chodakowscy nie zawsze będą mieli czas tylko dla siebie. Tym razem Olek sam zadba o to, żeby choć na jeden wieczór mogli zapomnieć o wszystkim innym. To właśnie dlatego Aneta będzie chciała potraktować jego zaproszenie naprawdę wyjątkowo.

Kama zrobi Anetę na bóstwo! W 1942 odcinku "M jak miłość" Chodakowska będzie chciała zachwycić Olka

W 1942 odcinku "M jak miłość" lekarka przyzna przyjaciółce, że zachowanie męża mocno ją zaskoczyło. Olek raczej nie będzie każdego dnia proponował romantycznych kolacji we dwoje, dlatego Aneta od razu zacznie zastanawiać się, jak odpowiedzieć na jego gest. Nie będzie chciała po prostu wrócić z pracy, przebrać się i wyjść. Uzna, że skoro mąż postarał się ją zaskoczyć, ona również zrobi coś, czego Chodakowski zupełnie się nie spodziewa.

W 1942 odcinku "M jak miłość" właśnie wtedy Kama usłyszy pierwszą z dwóch gorących próśb Anety. Chodakowska będzie chciała, żeby przyjaciółka zajęła się jej włosami i wymyśliła dla niej coś wyjątkowego. Nie będzie narzucała konkretnej fryzury. Zaufa Kamie i jej umiejętnościom, bo najważniejszy będzie efekt, kiedy Olek zobaczy żonę wieczorem, ma naprawdę zaniemówić z wrażenia!

Aneta zostawi Boryska z Kamą! W 1942 odcinku "M jak miłość" będzie miała dwie wielkie prośby

W 1942 odcinku "M jak miłość" Aneta wyzna Kamie, że wyjątkowo nie będzie miała komu podrzucić syna. Olek już przygotuje ich wieczorne wyjście, ale bez znalezienia opieki dla Boryska cały romantyczny plan może spalić na panewce. Chodakowska zacznie więc liczyć na to, że Kama uratuje sytuację i zgodzi się zostać z chłopcem na kilka godzin.

Aneta nie będzie chciała stawiać przyjaciółki przed faktem dokonanym. Przyzna wprost, że wie, iż prosi ją o naprawdę dużo. Najpierw w 1942 odcinku "M jak miłość" chce przecież metamorfozy na ostatnią chwilę, a zaraz potem opieki nad dzieckiem. Jednocześnie będzie jej ogromnie zależało, żeby ten jeden raz wszystko się udało. Na całe szczęście, Kama kolejny raz okaże się osobą, na którą najbliżsi będą mogli liczyć.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!