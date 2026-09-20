M jak miłość, odcinek 1941: Agnes przejrzy bezczelne kłamstwo Artura! Pokaże mu zdjęcia z Joanną z Berlina - ZWIASTUN

Agnes w 1941 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Artur spędził czas z kochanką. Złamie obietnicę

Agnes w 1941 odcinku "M jak miłość" szybko dowie się, że ojciec wcale nie zerwał kontaktu z Joanną. Wcześniej obiecał, że nie ma i nie będzie schadzek z Dobrzańską i temat został zakończony. Jednak czujna Agnes wie swoje, a zresztą dostanie prawdę czarno na białym. Od razu po powrocie lekarza z Niemiec, uraczy go ostrym spojrzeniem i nietęgą miną. Nie uwierzy, że wyjazd na sympozjum do Berlina, gdzie znajdzie się także Joanna, to jakiś przypadek. I słusznie.

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Nietrudno będzie zauważyć nietęgą minę Agnes, dlatego krótko po wejściu Artura do domu, oboje wyjdą na ganek przed domem Mostowiaków w Grabinie i tam dojdzie do kłótni. Agnes szybko doda dwa do dwóch. Nie uwierzy w żadne przypadki. Pokaże ojcu zdjęcie w telefonie, gdzie będzie jasno widać jego i Joannę. Niby nie w intymnej chwili, ale jednak nie ma złudzeń, że pojadą do Niemiec razem. Agnes nie uwierzy, że do niczego nie doszło.

- Możesz mi to wytłumaczyć? - zapyta Agnes w 1941 odcinku "M jak miłość", pokazując ojcu ekran telefonu i zdjęcie, na którym lekarz rozmawia z Joanną. - No co no, międzynarodowy kongres. Była na nim Joanna, ale byli też moi koledzy, co w tym dziwnego? - Tata, wiesz o co mi chodzi. Miałeś się nie spotykać z tą kobietą! - ostro zareaguje Agnes. - Nie spotykam się z nią! Już ci mówiłem, międzynarodowe sympozjum, wszyscy mogli tam przyjechać, ty też! Daj spokój, w ogóle skończmy ten temat, kończymy ten temat! - wścieknie się Artur i urwie rozmowę.

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Artur nie będzie miał skrupułów, by kłamać Agnes w twarz. Przecież tak naprawdę spędzi z Joanną noc, dostanie od niej prezent, a nawet będą wspólnie wracać samochodem z Berlina do Polski. Kobieta nie ukryje zakochania w lekarzu, a i on nie urwie narastającego uczucia. Agnes ma poprawne przeczucia, że to wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli. Pytanie tylko, kiedy Marysia pozna całą prawdę o wyczynach męża...

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., w TVP2.

M jak miłość ZWIASTUN. Joanna uprzedzi Artura, że będzie o niego walczyć! Marysia z nią nie wygra