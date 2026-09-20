M jak miłość, odcinek 1941: Adam przyłapie Natalkę z Lipińskim! Będzie miał dowód, że przyszła żona coś kręci - WIDEO

Natalka i Mikołaj Lipiński przyłapani przez Adama w 1941 odcinku "M jak miłość"

Do ślubu Natalki i Adama Karskiego w 1941 odcinku "M jak miłość" zostanie już tylko kilka dni! Narzeczeni wyznaczą termin ślubu na 30 kwietnia, lecz to nie przeszkodzi Lipińskiemu kręcić się wokół zajętej policjantki. Mało tego, w niedzielę odwiedzi komisariat policji w Lipnicy, by zaproponować jej kolejną pogadankę w szkole na temat bezpieczeństwa. I na posterunku natknie się na Adama! Czujny komendant policji od razu zorientuje się, że powód wizyty dyrektora szkoły jest tak naprawdę inny.

Chwilę potem w 1941 odcinku "M jak miłość" Karski przyłapie Natalkę i Lipińskiego przed komendą. Zauważy, jak Mikołaj patrzy na jego przyszłą żonę, lecz nie usłyszy tego, co jej zaproponuje - randki nawet po ślubie!

- Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć... Zdarza się nam pomylić, podjąć złe decyzje… Oczywiście mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. Ale jakby co, moje zaproszenie na herbatę jest zawsze aktualne. I przed i po 30. kwietnia - Lipiński w 1941 odcinku "M jak miłość" będzie pewny, że Natalka też coś do niego czuje. I wtedy zjawi się Adam...

- Mikołaj ma zasługi w tej społeczności, ale to nie oznacza, że może wziąć jego wybrankę serca, więc Adam jest czujny, ale myślę,że jest tak pewien swoich uczuć i tego, co robi dla Natalii i dla Hani, że nie wyobraża sobie, żeby mógł nie zostać mężem Natalii... Nie wyobraża sobie innego scenariusza - ocenił Patryk Szwichtenberg w "Kulisach serialu M jak miłość".

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1946: Odrzucony Lipiński wtargnie na ślub Natalki i Adama! Zniszczy jej szczęście - WIDEO

Natalka nie zapomni o Mikołaju w 1941 odcinku "M jak miłość". Zakochała się w Lipińskim?

Przyłapana Natalka w 1941 odcinku "M jak miłość" nie da po sobie poznać, że z Mikołajem łączy ją coś więcej. Ale Adam i tak upewni się, że jego ukochana coś kręci. Nie będzie miał jednak pewności, że Lipiński rozkochuje w sobie jego narzeczoną, że miesza Natalii w głowie do tego stopnia, że jest nim coraz bardziej oczarowana. - Natalia czuje do Mikołaja uczucie, które ma się kiedy się błądzi, kiedy nie jest się do końca pewnym tego, co serce dyktuje i bardzo łatwo wtedy uciec i wpaść w jakąś ułudę, że ktoś inny jest ciekawszy, jest bardziej interesujący, absorbujący i bardziej atrakcyjny... Trochę wydaje mi się, że to jest to, co zwodzi Natalię - wyjaśniła Dominika Suchecka w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!