M jak miłość, odcinek 1942: Marcin rzuci pracę u Domańskiej i znajdzie nową posadę. Najpierw Kama robiła aferę, a teraz sama to zaproponuje - ZDJĘCIA

Marcin rzuci pracę dla Domańskiej w 1942 odcinku "M jak miłość"

W 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin zdecyduje się odejść z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała zapewnić mu spokój i bezpieczeństwo, szybko zacznie go męczyć. Chodakowski nie będzie szczęśliwy w korporacyjnej rzeczywistości, a dodatkowo jego szefowa coraz wyraźniej zacznie przekraczać granice. Domańska będzie zainteresowana Marcinem nie tylko jako pracownikiem. Jej kolejne próby flirtu sprawią, że Chodakowski będzie miał coraz większy problem z sytuacją w firmie.

Prezes Domańska w 1942 odcinku "M jak miłość" zaproponuje Marcinowi milion złotych, by został ojcem jej dziecka!

Na tym jednak w 1942 odcinku "M jak miłość" problemy Chodakowskiego się nie skończą. Domańska złoży mu propozycję, której Marcin zupełnie się nie spodziewa. Kobieta będzie chciała, by został ojcem jej dziecka. W zamian zaoferuje mu aż milion złotych. Marcin stanowczo odrzuci tę propozycję. Nie będzie chciał angażować się w układ, który od początku budzi jego poważne wątpliwości. Ostatecznie właśnie wtedy podejmie decyzję, że definitywnie odejdzie z firmy Domańskiej.

Kama sama pozwoli Marcinowi wrócić do agencji detektywistycznej w 1942 odcinku "M jak miłość"

Po odejściu z pracy Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" wróci do domu i powie Kamie, że przekazał Domańskiej swoją decyzję. Wyjaśni żonie, że doszedł już do ściany i zaczął rozglądać się za nowymi ofertami. Słowem nie wspomni o ofercie pani prezes, by została ojcem jej dziecka!

- Ja wiem, że masz problem z moją pracą, a szczególnie z jej niektórymi aspektami, dlatego powiedziałem dziś Domańskiej, że odchodzę z firmy...

Kama będzie zaskoczona, ale przede wszystkim ucieszy się, że Marcin podjął decyzję. Wtedy jednak sama zaskoczy męża.

- Serio? Coś się stało?

Marcin wyjaśni jej, że nie zamierza się poddawać i spokojnie zacznie szukać nowego zajęcia. - Po prostu doszedłem już do ściany. Zacząłem szukać już nowych ofert, ale spokojnie, damy sobie radę.

Wtedy Kama niespodziewanie zaproponuje mu własne rozwiązanie. - No pewnie, że damy! Strasznie cieszę się, że podjąłeś tę decyzję, ale może zanim zmienisz pracę to posłuchasz mojej oferty?

- Kochanie, a ty widzisz mnie w twoim salonie?

- Nie, w twojej agencji. Wiem, że tęsknisz za tą pracą i ona jest dla ciebie ważna. Wracaj do swojej agencji.

Marcin wróci do pracy detektywa w 1942 odcinku "M jak miłość"

Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" nie będzie krył zaskoczenia propozycją Kamy. - Naprawdę?!

- No. Pod pewnymi warunkami, nie chcę się tak o ciebie bać, ale myślę, że się dogadamy.

Tym samym w 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin dostanie od Kamy zgodę na powrót do agencji. Będzie to ogromna zmiana, zwłaszcza że jeszcze niedawno to właśnie praca detektywa była jednym z największych problemów w ich związku. Tym razem Kama sama uzna jednak, że Marcin powinien wrócić do zajęcia, które naprawdę dawało mu satysfakcję.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.