M jak miłość, odcinek 1942: Marcin rzuci pracę u Domańskiej i znajdzie nową posadę. Najpierw Kama robiła aferę, a teraz sama to zaproponuje - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-20 7:59

W 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) odejdzie z firmy Elżbiety Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska)! Praca, która miała być dla niego spokojniejszą alternatywą, szybko okazała się źródłem problemów. Po szokującej propozycji szefowej Chodakowski rzuci posadę ochroniarza. Wtedy zareaguje Kama (Michalina Sosna). Żona Marcina, która jeszcze niedawno robiła mu sceny, że się naraża w 1942 odcinku "M jak miłość" sama wyjdzie z propozycją, której on kompletnie się nie spodziewa. Co teraz będzie robił Marcin?

Marcin rzuci pracę dla Domańskiej w 1942 odcinku "M jak miłość"

W 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin zdecyduje się odejść z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała zapewnić mu spokój i bezpieczeństwo, szybko zacznie go męczyć. Chodakowski nie będzie szczęśliwy w korporacyjnej rzeczywistości, a dodatkowo jego szefowa coraz wyraźniej zacznie przekraczać granice. Domańska będzie zainteresowana Marcinem nie tylko jako pracownikiem. Jej kolejne próby flirtu sprawią, że Chodakowski będzie miał coraz większy problem z sytuacją w firmie. 

Prezes Domańska w 1942 odcinku "M jak miłość" zaproponuje Marcinowi milion złotych, by został ojcem jej dziecka!

Na tym jednak w 1942 odcinku "M jak miłość" problemy Chodakowskiego się nie skończą. Domańska złoży mu propozycję, której Marcin zupełnie się nie spodziewa. Kobieta będzie chciała, by został ojcem jej dziecka. W zamian zaoferuje mu aż milion złotych. Marcin stanowczo odrzuci tę propozycję. Nie będzie chciał angażować się w układ, który od początku budzi jego poważne wątpliwości. Ostatecznie właśnie wtedy podejmie decyzję, że definitywnie odejdzie z firmy Domańskiej.

Kama sama pozwoli Marcinowi wrócić do agencji detektywistycznej w 1942 odcinku "M jak miłość"

Po odejściu z pracy Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" wróci do domu i powie Kamie, że przekazał Domańskiej swoją decyzję. Wyjaśni żonie, że doszedł już do ściany i zaczął rozglądać się za nowymi ofertami. Słowem nie wspomni o ofercie pani prezes, by została ojcem jej dziecka!

- Ja wiem, że masz problem z moją pracą, a szczególnie z jej niektórymi aspektami, dlatego powiedziałem dziś Domańskiej, że odchodzę z firmy...

Kama będzie zaskoczona, ale przede wszystkim ucieszy się, że Marcin podjął decyzję. Wtedy jednak sama zaskoczy męża.

- Serio? Coś się stało?

Marcin wyjaśni jej, że nie zamierza się poddawać i spokojnie zacznie szukać nowego zajęcia. - Po prostu doszedłem już do ściany. Zacząłem szukać już nowych ofert, ale spokojnie, damy sobie radę.

Wtedy Kama niespodziewanie zaproponuje mu własne rozwiązanie. - No pewnie, że damy! Strasznie cieszę się, że podjąłeś tę decyzję, ale może zanim zmienisz pracę to posłuchasz mojej oferty?

- Kochanie, a ty widzisz mnie w twoim salonie?

- Nie, w twojej agencji. Wiem, że tęsknisz za tą pracą i ona jest dla ciebie ważna. Wracaj do swojej agencji.

Marcin wróci do pracy detektywa w 1942 odcinku "M jak miłość"

Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" nie będzie krył zaskoczenia propozycją Kamy. - Naprawdę?!

- No. Pod pewnymi warunkami, nie chcę się tak o ciebie bać, ale myślę, że się dogadamy.

Tym samym w 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin dostanie od Kamy zgodę na powrót do agencji. Będzie to ogromna zmiana, zwłaszcza że jeszcze niedawno to właśnie praca detektywa była jednym z największych problemów w ich związku. Tym razem Kama sama uzna jednak, że Marcin powinien wrócić do zajęcia, które naprawdę dawało mu satysfakcję.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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