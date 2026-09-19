M jak miłość, odcinek 1941: Sprytny ruch Tomka. Tak przekona Majkę, że wychowa syna z kochanką, ale tylko ona się liczy - ZWIASTUN

Majka nie zerwie z Tomkiem w 1941 odcinku "M jak miłość"! A co z Justyną i ich synem?

Trudno w to uwierzyć, ale w 1941 odcinku "M jak miłość" Majka podejmie ostateczną decyzję, że jej związek z Tomkiem ma jeszcze jakąś przyszłość. Choć Kubicki został ojcem, Justyna urodziła mu syna, którego razem wychowują, a młody żołnierz jest pod silnym wpływem niedoszłego teścia, bo ojciec Justyny (Jan Wojtyński) nie przestał nalegać na ślub, to Majka uzna, że powinni dalej być razem.

Po ostatniej rozmowie, w której Tomek dał Majce wyraźnie do zrozumienia, że dziecko i nowa rodzina są dla niego na pierwszym miejscu, dziewczyna będzie musiała ochłonąć i zdecydować, co dalej. Nie byłoby jej tak trudno, gdyby Tomek nie był jej pierwszą miłością. Do niedawna Majka łudziła się, że skończą studia na WAT i wezmą ślub! A teraz musi akceptować rolę tej drugiej kobiety w jego życiu.

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Tomek wymusi na Majce decyzję, że będzie jego kochanką w 1941 odcinku "M jak miłość"

W 1941 odcinku "M jak miłość" Majka nie zerwie z Tomkiem, który postawił sprawę jasno - chce być obecny w życiu swojego syna i będzie go wychowywał z Justyną. Prawie jak prawdziwa rodzina, tyle że bez ślubu. Co oznacza, że teraz Majka będzie jego kochanką...

- Wczoraj mi nie odpowiedziałaś, a ja muszę wiedzieć. To dla mnie bardzo ważne...

- Ale ja się muszę jeszcze zastanowić. To nie jest dla mnie łatwe - uprzedzi chłopaka naiwna Majka.

- Ja rozumiem. Po prostu obiecałem sobie i tobie, że już zawsze będę w tobą szczery, więc jaka decyzja? - zacznie naciskać Tomek.

- Spróbujmy. Nie wiem, jak z nami będzie, ale na razie tak... Ale po warunkiem, że będziesz angażował się tylko w życie swojego syna, nie Justyny...

- Oczywiście, że tak, Majka liczysz się dla mnie tylko ty... Wiedziałem, że zrozumiesz. Dziękuję...

- No rozumiem i szanuję cię za to, ale nie boisz się, jak to na nas wpłynie?

- Co ty! Ludzie sobie żyją w patchworkowych rodzinach i mają się dobrze. My też sobie poradzimy... Lecę i widzimy się jutro na zaprawie. A w przyszły weekend pojedziemy do ciebie i porozmawiam z twoją siostrą. Tak jak obiecałem... Bardzo cię kocham, wiesz? - wyzna Tomek, który w 1941 odcinku "M jak miłość" od razu pojedzie do Justyny i ich syna.

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Ponieważ będzie niedziela w 1941 odcinku "M jak miłość" Majka zostanie sama w akademiku. Pozwoli Tomkowi spędzić czas z nową rodziną, w której dla niej nie będzie miejsca. Nic dziwnego, że kiedy usłyszy, że Mateusz (Rafał Kowalski) zabiera przyjaciół ze studiów do Grabiny, ona też wkręci się w ten wyjazd na wieś.

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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