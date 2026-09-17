M jak miłość, odcinek 1942: Kasia przed morderstwem postawi się Sowińskiemu. Zerwie ich układ, ale nie przewidzi jednego - ZDJĘCIA

Kasia po raz pierwszy postawi się Sowińskiemu w 1942 odcinku "M jak miłość"

Sowiński wcześniej przejął szantaż od Anki (Katarzyna Russ), która również znała prawdę o Zosi i próbowała wyciągnąć od Kasi pieniądze. Dyrektor kliniki wykorzystał sekret kobiety do własnej zemsty na Olku (Maurycy Popiel). W 1942 odcinku ponownie zażąda od Kasi przysługi. Tym razem będzie chciał, żeby oskarżyła Chodakowskiego o molestowanie.

- Mam amunicję, którą go załatwi - ciebie. Oskarżysz Chodakowskiego o molestowanie. Słowo przeciwko słowu. Nie do zweryfikowania - powie Sowiński.

Tym razem Kasia nie zamierza już się podporządkować. Podczas spaceru z Zosią w parku po raz pierwszy otwarcie sprzeciwi się mężczyźnie i zerwie ich układ.

Kasia gotowa na wyznanie prawdy o ojcostwie

- Nie, to koniec, nie dam się dłużej szantażować, rozumiesz? Już samo to, że zadaję się z taką gnidą jak ty jest poniżej mojej godności. Nie chcę cię znać - wypali i po prostu odejdzie.

Dla Kasi będzie to prawdziwy przełom. Po miesiącach życia w strachu będzie chciała wreszcie zacząć od nowa i przestać ukrywać prawdę o Zosi. Nie przewidzi jednak, że zanim zdąży podjąć decyzję o wyznaniu prawdy, wydarzy się coś, czego nie będzie w stanie cofnąć.

Mariusz zobaczy Kasię z Sowińskim

Kasia nie przewidzi bowiem, że ich rozmowę obserwuje Mariusz. Mężczyzna od pewnego czasu podejrzewa żonę o zdradę i zaczyna ją śledzić. Nie usłyszy całej rozmowy z Sowińskim, dlatego wyciągnie własne wnioski. Uzna, że Kasia spotyka się z dyrektorem kliniki za jego plecami, a zazdrość Mariusza doprowadzi do tragedii

Mariusz zaatakuje później Sowińskiego, przekonany, że ten odbiera mu żonę. Posunie się do strasznej zbrodni, której Kasia absolutnie się nie spodziewa. Kobieta będzie chciała zakończyć życie pełne kłamstw i szantażu, ale nie zdąży już sama zdecydować, jak potoczy się jej przyszłość. Śmierć Sowińskiego sprawi, że jej sekret dotyczący ojcostwa Zosi na jakiś czas pozostanie bezpieczny. Ten ruch architekta zmieni wszystko.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" we wrześniu w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2