M jak miłość, odcinek 1945: Marysia przed odkryciem zdrady poprosi Artura o terapię. Rogowski nie pójdzie z żoną po pomoc? - WIDEO

Marysia podejmie próby ratowania małżeństwa w 1945 odcinku "M jak miłość"

Początkowo w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia nie będzie jeszcze wiedziała, że Artur zdradza ją z Joanną. Zauważyła jednak, że jej mąż coraz bardziej się od niej oddala. Rogowski będzie zachowywał się inaczej niż wcześniej, a jego zaangażowanie w relację z Dobrzańską sprawi, że w małżeństwie zacznie pojawiać się coraz więcej problemów. Maria nie przejdzie obok tego obojętnie. Zamiast udawać, że wszystko jest w porządku, zdecyduje się porozmawiać z mężem. W przychodni zapowie Arturowi, że musi z nim poruszyć temat ich małżeństwa. Dla Marysi będzie to próba znalezienia wyjścia z kryzysu, którego prawdziwego źródła jeszcze nie zna. Rogowska będzie chciała przede wszystkim zrozumieć, co dzieje się z Arturem i dlaczego ich relacja tak bardzo się zmieniła.

Rogowski nie będzie chciał iść z Marysią na terapię?

Pomysł Marysi na terapię dla par nie pojawi się przypadkiem. Artur już wcześniej nie był chętny na rozmowę z psychologiem. Kiedy pojawił się temat jego indywidualnej wizyty u specjalisty, Rogowski zbył sprawę i nie wykazał zainteresowania takim rozwiązaniem. Trudno więc oczekiwać, że nagle z entuzjazmem podejdzie do wspólnej terapii z żoną. Tym bardziej że Artur doskonale wie, z czego wynika jego coraz większe oddalenie od Marysi. Nie będzie mógł jednak powiedzieć jej prawdy, ponieważ nadal będzie ukrywał romans z Joanną.

Dla Rogowskiego terapia oznaczałaby konieczność zmierzenia się z problemami w małżeństwie, podczas gdy on sam będzie prowadził podwójne życie. Marysia będzie próbowała znaleźć rozwiązanie, ale Artur ma przed nią tajemnicę, której nie da się rozwiązać podczas szczerej rozmowy o ich związku.

Marysia zaproponuje terapię, a chwilę później odkryje zdradę Artura

W 1945 odcinku "M jak miłość" sytuacja nabierze wyjątkowo ironicznego charakteru. Marysia będzie szukała sposobu na uratowanie małżeństwa dokładnie wtedy, gdy Artur nadal będzie spotykał się z Joanną. Dobrzańska pojawi się w przychodni i będzie błagała Rogowskiego o kolejne spotkania. Artur po raz kolejny jej ulegnie i chwyci kochankę w ramiona. Nie będzie miał pojęcia, że Marysia znajduje się w tym samym budynku... Tak oto Rogowska wparuje do gabinetu i przyłapie męża z kochanką...

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.