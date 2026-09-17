M jak miłość, odcinek 1946: Przebiegły Lipiński przerwie ślub Natalki i Adama. W ostatniej chwili zada takie pytanie! Nie zostanie żoną Karskiego? - ZDJĘCIA

Mikołaj pojawi się na ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku „M jak miłość”

Natalka i Adam w 1946 odcinku "M jak miłość" w końcu doczekają się swojego wielkiego dnia. Mostowiaczka będzie już w sukni ślubnej, a Karski również przygotuje się do ceremonii i wskoczy w jasny garnitur. Para zacznie witać zaproszonych gości, zanim jeszcze rozpocznie się uroczystość. Wszystko będzie wskazywało na to, że nic nie może już stanąć na drodze ich małżeństwa.

Wtedy pojawi się Mikołaj Lipiński. Dyrektor szkoły podejdzie do Natalki, jak gdyby nigdy nic. Swoją obecność spróbuje wytłumaczyć przypadkiem. Powie, że akurat był w okolicy i postanowił na chwilę zajrzeć. Trudno jednak nie zauważyć, że jego wizyta właśnie w dniu ślubu Natalki będzie co najmniej zastanawiająca.

Lipiński najwyraźniej nie będzie chciał po prostu złożyć przyszłym małżonkom życzeń. W pewnym momencie zostanie z Natalką sam na sam. Mostowiaczka będzie już wtedy ubrana w suknię ślubną i będzie dosłownie o krok od rozpoczęcia nowego rozdziału swojego życia.

Lipiński zada Natalce w 1946 odcinku "M jak miłość" najważniejsze pytanie przed ślubem z Adamem

To właśnie wtedy Lipiński w 1946 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na rozmowę, która może mocno zaskoczyć Natalkę. Mężczyzna nie będzie już mówił wyłącznie o przypadkowym spotkaniu czy zwykłej rozmowie. Zapyta Natalię wprost:

„Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza?”

Pytanie padnie w wyjątkowo wymownym momencie. Natalka będzie przecież już gotowa do ślubu z Adamem, a wokół niej będą czekać najbliżsi i zaproszeni goście. Mikołaj mimo to spróbuje sprawdzić, czy Natalia jest absolutnie pewna swojej decyzji.

Nie będzie to zresztą pierwszy sygnał, że dyrektor wciąż ma nadzieję na coś więcej. Jeszcze przed ślubem między nim a Natalką dojdzie do rozmowy, w której Mikołaj pozostawi jej otwartą furtkę. Zamiast pogodzić się z tym, że kobieta wybrała Adama, będzie dawał do zrozumienia, że ich relacja nie musi być jeszcze zakończona.

Natalka wybierze Adama w 1946 odcinku "M jak miłość", ale Mikołaj nie odpuści?

Wszystko wskazuje jednak na to, że w 1946 odcinku "M jak miłość" Mikołaj nie zdoła odwieść Natalki od ślubu. Wiadomo już, że Natalia i Karski zostaną małżeństwem! Pojawienie się Lipińskiego w tak ważnym momencie pokazuje jednak, że dyrektor nadal nie pogodził się z jej wyborem. Mikołaj będzie miał więc ostatnią okazję, by sprawdzić, czy Natalka rzeczywiście jest przekonana, że to Adam jest mężczyzną, z którym chce spędzić życie. Jego pytanie może wywołać u niej chwilę zawahania, ale nie zmieni biegu wydarzeń.

Ślub Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" dojdzie do skutku, chociaż nie do końca wiadomo, czy Natalia faktycznie spędzi całe życie z Karskim. Jej wielkie wątpliwości i duże wahanie przed ślubem to kiepski znak na cudowną przyszłość.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.