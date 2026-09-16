Barwy szczęścia, odcinek 3403: Kodur napadnie na Dominikę! Stanie za Renatą i oskarży jej przyjaciółkę - ZDJĘCIA

Kodur oskarży Dominikę o nawrót uzależnienia Renaty

Konflikt między Renatą a Dominiką będzie miał ciąg dalszy. Ssytuacja między kobietami mocno się zaostrzy. Renata chciała, by Dominika wykupiła jej udziały w Feel Good za 230 tysięcy złotych. Kowalska nie była jednak w stanie spełnić tego żądania i zaproponowała inne rozwiązanie. Dominika chciała, by Renata ponownie podjęła leczenie, a po powrocie do firmy stopniowo uzupełniała swój wkład finansowy. Renata odrzuciła tę propozycję i zażądała gotówki. Wkrótce zniknęła, czym bardzo zaniepokoiła Kodura. Marcin będzie przekonany, że sytuacja Renaty jest znacznie poważniejsza, niż Dominika chce przyznać. W 3404 odcinku przyjdzie więc do Kowalskiej i nie będzie już przebierał w słowach.

Ostre oskarżenia pod adresem Dominiki

Kodur wprost oskarży Dominikę o to, że przyczyniła się do problemów Renaty. Jego zdaniem presja związana z Feel Good oraz konflikt o udziały sprawiły, że kobieta nie poradziła sobie z sytuacją i wróciła do nałogu.

- Gdyby nie ty, nie przerwałaby terapii! - Marcin przypomni Dominice, że Renata była w trakcie leczenia, kiedy między przyjaciółkami doszło do konfliktu o lokal i przyszłość wspólnego biznesu. Dla niego decyzje Kowalskiej były kolejnym ciosem dla osoby, która wciąż zmaga się z uzależnieniem.

Dominika niemal się rozpłacze. Kodur nie odpuści

Kodur będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej. W jego ocenie Renata potrzebowała przede wszystkim spokoju i dalszego leczenia, a nie kolejnych problemów związanych z Feel Good.

- Gdybyś jej nie cisnęła na ten wykup lokalu... to ona spokojnie by się leczyła! A potem usunęłaś ją ze wspólnego interesu... Nie dziwię się, że nie wytrzymała i znów wzięła!

Słowa Marcina mocno dotkną Dominikę. Kowalska niemal się rozpłacze, słysząc, że Kodur obarcza ją odpowiedzialnością za nawrót uzależnienia Renaty. Ona sama uważa przecież, że próbowała znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby przyjaciółce wrócić do Feel Good, ale jednocześnie nie zamierzała rezygnować z własnych interesów.