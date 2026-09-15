Barwy szczęścia, odcinek 3401: Hubert i Asia stracą wszystko?! Remont domu pochłonie fortunę, a pieniędzy zabraknie nawet na rachunki

Dom Pyrków pochłonie majątek! Hubert i Asia w 3401 odcinku "Barw szczęścia" będą mieć poważny problem

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Asia po raz kolejny będą musieli zastanawiać się, ile jeszcze są w stanie dołożyć do naprawy domu. Budynek przy Zacisznej zamiast bezpiecznej przystani zacznie przypominać studnię bez dna. Jeszcze niedawno rodzina mierzyła się z zalaniem i ogromnymi problemami dotyczącymi odszkodowania. Później doszło do pożaru, który przyniósł kolejne szkody. Jakby tego było mało, następnie wysiądzie piec i w środku zrobi się tak zimno, że domownicy będą ratowali się dodatkowym ogrzewaniem.

Dla Huberta i Asi będzie to szczególnie bolesne, bo w 3401 odcinku "Barw szczęścia" każdy następny problem będzie oznaczał kolejną dziurę w domowym budżecie. A przecież nie chodzi wyłącznie o naprawienie jednej usterki. Stary dom będzie wymagał ciągłych inwestycji, a wcześniejsze zniszczenia sprawią, że Pyrkowie zaczną coraz poważniej myśleć o większym remoncie. Tyle że na to potrzeba ogromnych pieniędzy, których rodzina nie będzie miała w nadmiarze.

Lucyna dobije Huberta rachunkami! W 3401 odcinku "Barw szczęścia" urządzi sobie luksusy na jego koszt

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" ogromnym problemem Huberta będzie także rachunek, który nabije mu Lucyna. Gdy przez awarię pieca w domu zrobi się przeraźliwie zimno, Zwierzchowska zacznie narzekać na swój stan zdrowia. Przekona go, że jako starsza kobieta nie może mieszkać w takich warunkach, bo jeszcze nabawi się poważnej choroby. W efekcie zażąda przeniesienia do hotelu Stańskich, a Hubertowi zrobi się na tyle głupio, że zgodzi się pokryć koszty jej pobytu.

Szybko okaże się, że to będzie ogromny błąd. Lucyna w 3401 odcinku "Barw szczęścia" ani myśli ograniczać swoje wydatki. Gdy już znajdzie się w luksusowym hotelu, zacznie korzystać ze SPA, sauny, drogich masaży i jedzenia zamawianego prosto do pokoju. Jeszcze chwilę wcześniej będzie przedstawiała się Hubertowi jako biedna emerytka, której nie stać nawet na nocleg, a teraz bez większych wyrzutów sumienia skorzysta ze wszystkiego, co hotel ma do zaoferowania.

Mariusz uratuje Pyrków w 3401 odcinku "Barw szczęścia"! Nie pozwoli, żeby wydali fortunę na piec

Na szczęście w 3401 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się ktoś, kto przynajmniej chwilowo zatrzyma finansową katastrofę. Mariusz (Rafał Cieszyński) przyjedzie do Warszawy i dowie się o problemach w domu Pyrków. Gdy usłyszy o zepsutym piecu, nie będzie długo się zastanawiał. Okaże się, że akurat ma potrzebną do naprawy część, więc sam zajmie się awarią.