Barwy szczęścia, odcinek 3401: Mariusz zaimponuje Agacie! Będzie chciała się mu odwdzięczyć - ZDJĘCIA

Mariusz uratuje Pyrków w 3401 odcinku "Barw szczęścia"! Będzie miał część do zepsutego pieca

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz pojawi się w Warszawie przede wszystkim w związku ze spotkaniem z Natalią (Maria Dejmek), ale przy okazji zajrzy też do Pyrków. Tam szybko dowie się, że rodzina Kasi (Katarzyna Glinka) ma poważny problem. W domu na Zacisznej zepsuje się piec i po raz kolejny pojawi się widmo sporych wydatków. Po wcześniejszych awariach, zalaniu i pożarze Hubert (Marek Molak) będzie miał już serdecznie dość dokładania pieniędzy do kolejnych napraw...

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz nie będzie jednak zamierzał przyglądać się problemowi z boku. Karpiuk zna się na wielu praktycznych rzeczach, więc szybko będzie sprawdzał, czy da się przywrócić ogrzewanie bez wzywania kolejnej drogiej ekipy. I wtedy okaże się, że Pyrkowie będą mieli ogromne szczęście. Potrzebna do naprawy część nie okaże się czymś, na co trzeba będzie długo czekać albo wydawać fortunę. Mariusz akurat będzie miał odpowiedni element u siebie i dzięki temu będzie mógł błyskawicznie zabrać się do pracy.

Agata nie będzie mogła wyjść z podziwu! Mariusz w 3401 odcinku "Barw szczęścia" zrobi na niej ogromne wrażenie

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Agata początkowo nawet nie będzie wiedziała, jak wiele Mariusz właśnie dla nich zrobił. Pyrka wróci do domu akurat wtedy, gdy Karpiuk będzie już wychodził. Poznają się w drzwiach i właśnie wtedy Agata dowie się, że dzięki Mariuszowi piec został naprawiony i w domu w końcu zrobi się ciepło!

Agata w 3401 odcinku "Barw szczęścia" będzie pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Zwłaszcza że w ostatnim czasie awarie będą spadały na Pyrków jedna po drugiej, a każda następna będzie oznaczała kolejne nerwy i wydatki. Tym razem zamiast fachowca wystawiającego ogromny rachunek pojawi się Mariusz, który zwyczajnie zakasze rękawy i pomoże.

Lucyna będzie wściekła na Mariusza! W 3401 odcinku "Barw szczęścia" popsuje jej cały plan

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" zachwyt Agaty będzie mocno kontrastował z reakcją Lucyny. Zwierzchowska zdecydowanie nie będzie chciała dziękować Mariuszowi za jego zaradność. Wręcz przeciwnie, szybka naprawa pieca okaże się dla niej bardzo złą wiadomością. Seniorka będzie przecież korzystała z pobytu w hotelu Stańskich, gdzie na koszt Huberta pozwoli sobie na dodatkowe wygody, licząc na to, że kolejna kosztowna awaria jeszcze bardziej dobije finansowo Pyrków.

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