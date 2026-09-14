Barwy szczęścia, odcinek 3398: Karolina nabierze się na podstęp Celiny! Znajdzie jednak jeden haczyk - ZDJĘCIA

Karolina w pułapce Celiny w 3398 odcinku "Barw szczęścia". To dopiero początek!

Czy Karolina w 3398 odcinku "Barw szczęścia" końcu poniesie karę za to, co zrobiła, za sfingowanie zdrady Justina? Tajną bronią przeciwko żonie Bruna będą dane z jej telefonu komórkowego, które Celina skopiowała podczas "przyjacielskiej" kolacji. Wszystko poszło zgodnie z planem! Celowo podpuściła Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna do nich na wieczór i przy pierwszej nadarzającej się okazji wykradła telefon bezwzględnej intrygantki. Nie wzbudzając tym samym jej żadnych podejrzeń. Sprytna akcja Celiny zakończyła się sukcesem, lecz na tym nie koniec.

Karolina nie domyśli się, że Celina jest jej wrogiem w 3398 odcinku "Barw szczęścia"

Następnego dnia w 3398 odcinku "Barw szczęścia" Karolina nie będzie nawet podejrzewała, co ją czeka. Nie domyśli się, że Celina działa na zlecenie Justina, że prowadzi przeciwko niej śledztwo. Będzie tak zachwycona kolacją z "przyjaciółmi", że zacznie przekonywać Bruna na kolejne spotkania w tak miłym towarzystwie. Co więcej, uzna Celinę za idealną kandydatkę na swoją przyjaciółkę!

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- Oni są jednak fajni...

- Kto?

- Celina z Łukaszem. Nie znałam jej za dobrze, ale jest ok... I są podobni do nas...

- Tak, a niby w czym?

- Pracują razem, budują coś swojego. Razem w życiu, razem w pracy. I widać, że ich to cieszy... Tylko wiesz, gdzie jest haczyk? - Karolina w 3398 odcinku "Barw szczęścia" będzie pewna, że widzi znacznie więcej niż Celinie się wydaje. Nic bardziej mylnego.

Taki plan wobec Celiny i Łukasza będzie miała Karolina w 3398 odcinku "Barw szczęścia"

Nawet Bruno będzie zaskoczony tym, jak w 3398 odcinku "Barw szczęścia" jego nowa żona prześwietli Celinę i Łukasza. Jakby zależało jej nie tylko na tym, by ich dobrze poznać, ale także mieć po swojej stronie. W razie czego...

- A jest jakiś haczyk? - zapyta Stański, nie bardzo wiedząc, do czego Karolina zmierza.

- W takich tandemach trzeba szczególnie zadbać o równowagę między biznesem, a życiem. Nie przynosić pracy do domu, bo nie samą pracą człowiek żyje!

- No jak ma z czego...

- Co za subtelna aluzja... W takim razie już nie przeszkadzam... Naprawdę moglibyśmy się z nimi zaprzyjaźnić - zaproponuje Karolina.

- Ja już z Łukaszem jestem zaprzyjaźniony

- To jest już jakaś baza. A że nie mamy zbyt wielu bliskich znajomych, no to może?

- Nie mam nic przeciwko... - odpowie Bruno.

W tym czasie w 3398 odcinku "Barw szczęścia" Celina przejrzy dane z telefonu Karoliny i zadzwoni do Justina, by uprzedzić go, że coś na nią ma!

Kiedy 3398 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3398 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Celina załatwi Karolinę! Ukradnie jej telefon

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