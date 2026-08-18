Barwy szczęścia. Karolina odpowie za swoje zbrodnie! Dopadnie ją zemsta byłego kochanka? Rafał Zaborski ją załatwi? - WIDEO

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" Karolina poniesie karę za to, co zrobiła?

Tylko jedno z wydarzeń z życia Karoliny w następnym sezonie "Barw szczęścia" jest prawdziwe, ale trudno rozszyfrować zagadkę, którą Marta Dąbrowska przekazała widzom na profilach serialu na Facebooku i Instagramie. Wszystkie scenariusze dalszych losów Karoliny sprowadzają się do jednego - nie ma mowy o tym, by po ślubie z Brunem (Lesław Żurek) zbyt długo cieszyła się swoim szczęściem, faktem, że została żoną bardzo bogatego Stańskiego.

"Karolina pójdzie do więzienia", "wrócą Rafał i Bożena i będą knuli przeciwko Brunowi" albo "Karolina zdradzi Bruna" - zapowiedziała aktorka, która tym samym potwierdziła, że jej bohaterkę w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią czekają trudne chwile.

To będą ostatnie chwile Karoliny i Bruna w "Barwach szczęścia" po wakacjach?

Nie wiadomo też czy małżeństwo Karoliny i Bruna przetrwa, bo już w 3392 odcinku "Barw szczęścia", pierwszym po wakacjach, Stański da żonie do podpisu intercyzę i uprzedzi ją, że tylko po jej podpisaniu mogą sfinalizować w urzędzie zgodnie z polskim prawem ich amerykański ślub, który wzięli w Las Vegas. Właśnie wtedy Karolina napuści na ukochanego swoją prawniczkę... Czy to będzie ich koniec?

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Czy jesienią w "Barwach szczęścia" Karolina pójdzie siedzieć za to, co zrobiła Justinowi?

Czy Karolina pójdzie siedzieć do więzienia w nowym sezonie "Barw szczęścia"? To bardzo możliwe, w końcu złamała prawo, dopuściła się przestępstwa, by zniszczyć Justinowi (Jasper Sołtysiewicz) życie, wrobić go w romans i pozbyć się go z hotelu. Karolina zleciła bowiem hakerowi, specjaliście od IT zmontowanie filmiku ze zdradą Justina! Jeśli znajdą się dowody na winę Karoliny, może trafić za kratki.

Rafał Zaborski wróci do "Barw szczęścia" i zaplanuje zemstę na Karolinie

Niewykluczone też, że w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią Rafał Zaborski, który od dwóch lat siedzi w więzieniu, zaplanuje zemstę na Karolinie i jej nowym mężu. Niebezpieczny były kochanek nie raz udowodnił, że jest zdolny do wszystkiego i nawet za krat celi potrafi być skuteczny w realizacji swoich zamierzeń. Szczególnie, że Karolina wystawiła Rafała dla Bruna, co zabolało go najmocniej, bo Stański od dawna jest jego największym wrogiem.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?