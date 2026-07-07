Barwy szczęścia. Cwana Karolina nie podpisze intercyzy? Napuści na Bruna prawniczkę, która pomogła Bożenie w rozwodzie!

Intercyza poróżni Karolinę i Bruna w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Już zwiastun następnego sezonu "Barw szczęścia" odsłonił kulisy sceny, która rozegra się w pierwszym odcinku po wakacyjnej przerwie między Karoliną i Brunem! Stąd wiadomo, że Stański pokaże ukochanej, jak widzi jej rolę w ich małżeństwie i że nie pozwoli na to, żeby przejęła całą kontrolę nad jego majątkiem, przede wszystkim hotelem.

Groźby Karoliny wobec Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Bruno w 3392 odcinku "Barw szczęścia" zrobi jeden sprytny ruch, żeby Karolina przekonała się, że nie ma co liczyć na jego majątek. Podsunie żonie intercyzę zanim urząd stanu cywilnego uzna ich za małżeństwo zgodnie z polskim prawem. I poinformuje ją przy tym, że jest otwarty na negocjacje. Wybuch wściekłości Karoliny będzie mówił sam za siebie!

- Nasz związek to jest jakaś umowa? Może zamiast się pobierać, powinniśmy się rozstać?! - zagrozi mężowi sprytna intrygantka. Zobacz też: Barwy szczęścia. Koniec Karoliny w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, co stanie się z żoną Bruna - ZDJĘCIA, WIDEO

Karolina wynajmie prawniczkę Bożeny do intercyzy Bruna w "Barwach szczęścia" po wakacjach

To jednak dopiero początek, bo w nowym sezonie "Barw szczęścia" Karolina uprzedzi Bruna, że musi wcześniej skonsultować intercyzę ze swoim prawnikiem. Jak podaje światseriali.interia.pl słowem nie wspomni mu jednak, że jej adwokatką będzie Sylwia Paszkowska (Olga Bończyk), która reprezentowała Bożenę podczas rozwodu ze Stańskim i odniosła sukces na sali rozpraw.

Prawniczka przejrzy intercyzę, którą sporządzi Bruno, a Karolina w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu nie będzie ukrywała przed prawniczką, dlaczego zgłosiła się właśnie do niej. Po tym co Paszkowska zrobiła dla Bożeny, teraz druga żona biznesmena będzie chciała ją mieć po swojej stronie. Paszkowska nie znajdzie w intercyzie żadnych haków przeciwko Karolinie.

- Ten projekt daje pani pełnię praw do wspólnego majątku. Z tego majątku wyłączone są jedynie zyski wypracowane przez jego hotel - uprzedzi Karolinę i przypomni, że jest jego drugą żoną. Walka z Bożeną podczas rozwodu sporo go kosztowała. - Poświęcił rodzinę dla tego hotelu...

Majątek Bruna ważniejszy dla Karoliny do męża w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią!

Żona Bruna w następnym sezonie "Barw szczęścia" dojdzie jednak do wniosku, że w ten sposób chce ją pozbawić ją wpływu na zarządzanie hotelem, bo jej nie ufa. Karolina nie odpowie Paszkowskiej na pytanie na czym zależy jej bardziej - na mężu czy na jego fortunie.

Ostatecznie niedługo potem w "Barwach szczęścia" po wakacyjnej przerwie Karolina przemyśli wszystko i podpisze intercyzę. Cały czas jednak będzie wątpiła, że Bruno nie ma wobec niej złych zamiarów.

- Zrozumiałam, że chodzi ci o poczucie bezpieczeństwa - uzna Karolina i zarządzi, żeby od razu poszli do notariusza i sfinalizowali sprawę intercyzy, a potem złożyli wniosek w USC wniosek o transkrypcję aktu ślubu z Las Vegas. Jednego Stański nie będzie wiedział o żonie, że za jego plecami pomoże jej właśnie Paszkowska...

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?