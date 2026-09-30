Barwy szczęścia, odcinek 3418: Karolina dostanie to, na co zasłużyła! Policja zatrzyma żonę Bruna, a on zapowie Justinowi, że zapłaci za to - ZDJĘCIA

Karolina aresztowana w 3418 odcinku "Barw szczęścia"! Majak zgarnie ją w hotelu Bruna

Aresztowanie Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia" będzie efektem śledztwa Celiny, która na zlecenie Justina. Znajdzie niezbite dowody na to, że żona Bruna wrobiła go w zdradę, wynajęła i opłaciła specjalistę od tworzenia deepfake'ów, by z nagrań z monitoringu hotelu sfałszował filmik, że Justin całował się ze swoją byłą dziewczyną Reginą (Kamila Kamińska). Najpierw jednak Majak zgranie wspólnika Karoliny, który obciąży ją zeznaniami.

Akcja policji w hotelu Bruna w 3418 odcinku "Barw szczęścia" rozegra się na oczach Justina, który nie przepuści okazji, żeby zobaczyć, jak Karolina poniesie karę za to, co mu zrobiła, jak dosięgnie ją sprawiedliwość. Jak podaje światseriali.interia.pl mimo wolnego dnia Skotnicki przyjdzie do pracy, żeby upajać się swoim zwycięstwem nad Karoliną.

- Nie potrafię sobie odmówić przyjemności spojrzenia Karolinie w oczy - powie ukochanej Oli (Michalina Robakiewicz).

Reakcja Karoliny na "wizytę" Majaka w 3418 odcinku "Barw szczęścia" będzie łatwa do przewidzenia. Żona Bruna nie będzie stawiała oporu, zapewniając policjanta, że jest niewinna. Słowa intrygantki jednak nie wystarczą. Stański uprzedzi żonę, że będzie musiała ponieść konsekwencje swoich czynów. Z kolei Majak wyjaśni, że chodzi o sprawę o zniesławienie i musi ją zabrać na posterunek policji, by złożyła wyjaśnienia.

W tym momencie w 3418 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zapewni Majaka, że to pomyłka i nie pójdzie z nim na komisariat. Inspektor policji straci jednak cierpliwość do Stańskiej.

- Póki co grzecznie zapraszam do radiowozu, ale jeśli pani woli doprowadzenie w kajdankach i z użyciem siły, nie ma problemu - powie Majak.

Groźby Bruna wobec Justina po aresztowaniu Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia"

Dopiero Bruno namówi Karolinę, żeby jechała z Majakiem, a on w 3418 odcinku "Barw szczęścia" zadzwoni do prawnika, Klemensa Góreckiego (Sebastian Perdek). Zanim jednak wyjdzie z hotelu, żeby spotkać się z adwokatem Karoliny, zacznie grozić Justinowi.

- Zapłacisz mi za to - ostrzeże go Stański.

- Najpierw zapłaci Karolina. A potem się zobaczy - Justin wcale się nie przestraszy gróźb Bruna.

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W 3418 odcinku "Barw szczęścia" Bruno będzie próbował wszystkiego, by uniknąć aresztowania Karoliny na trzy miesiące. Klemens przyjmie sprawę żony Stańskiego, lecz będzie musiał najpierw poznać całą prawdę - czy Karolina jest winna zarzucanego jej przestępstwa.

- Nie sądzę, by za deepfake'a, o którym pan wspomniał, groziło pani Karolinie aresztowanie. Jako prawnik pani Stańskiej musiałbym wiedzieć, jak i przed czym ją bronić. Więc zleciła te przeróbki?

Podczas przesłuchania na policji w 3418 odcinku "Barw szczęści" Karolina wyprze się znajomości z autorem fałszywego nagrania ze zdradą Justina. Mało tego, kiedy stanie twarzą w twarz ze wspólnikiem oskarży go o włamanie do hotelu i kradzież nagrania. Na razie Karolina nie usłyszy zarzutów i nie trafi do aresztu na dłużej...

Kiedy 3418 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3418 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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