Barwy szczęścia, odcinek 3428: Marcin przekroczy granicę z Darią? Renata przeczuwała, że coś jest nie tak

Renata w 3428 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie zacznie dochodzić do siebie. Jednak znów wydarzy się coś złego

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Renata będzie w znacznie lepszym stanie niż jeszcze niedawno. Terapia zacznie przynosić efekty, a kobieta stopniowo odzyska wewnętrzną równowagę. Dla Marcina będzie to ogromna ulga po bardzo trudnym okresie, podczas którego ukochana ponownie straciła kontrolę nad uzależnieniem i emocjami. Problem w tym, że nawet terapia nie sprawi, że Renata przestanie być zazdrosna o Darię.

Jej niepokój nie pojawi się znikąd. Już wcześniej w 3394 odcinku "Barw szczęścia" Renata przypadkiem zobaczyła Marcina właśnie z Darią i wybuchła zazdrością. Kodur próbował tłumaczyć, że nic ich nie łączy, a Michalak jest tylko koleżanką z pracy. Mimo to scena bardzo mocno zapisała się w pamięci Renaty.

Marcin i Daria w 3428 odcinku "Barw szczęścia" spędzą razem noc!

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Marcin i Daria znajdą się razem w wyjątkowo trudnej sytuacji zawodowej. Policjanci uratują niemowlę z patologicznego środowiska i nie będą potrafili przejść obojętnie obok losu dziecka. Zamiast zakończyć służbę i rozejść się do swoich domów, oboje zostaną przy maleństwie.

Dla nich samych będzie to przede wszystkim wspólna troska o bezbronne dziecko. Dla Renaty taki obrazek może jednak wyglądać zupełnie inaczej. Kodur i Michalak znajdą się razem poza zwykłymi godzinami pracy, w bardzo emocjonalnej sytuacji, która siłą rzeczy jeszcze bardziej ich do siebie zbliży.

Kiedy 3428 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3428 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.