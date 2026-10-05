Barwy szczęścia, odcinek 3431: Tomasz oficjalnie wróci do Grażyny! Przy Wiktorze wyzna jej miłość

Tomasz w 3431 odcinku "Barw szczęścia" pojedzie z Grażyną i Wiktorem na tor. To będzie wyjątkowy dzień

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor wreszcie zrealizuje swój wymarzony prezent urodzinowy. Razem z Grażyną oraz Tomaszem wybierze się na tor wyścigowy, gdzie czeka go dzień pełen emocji. Szybko okaże się jednak, że nie tylko Wiktor będzie miał powody, żeby zapamiętać ten wyjazd.

Dla Tomasza w 3431 odcinku "Barw szczęścia" wspólne chwile staną się idealną okazją, żeby wreszcie jasno określić swoją relację z Grażyną. Kępski nie będzie już chciał pozostawiać jej w niepewności i pozwalać, by zastanawiała się, czy ich ostatnie zbliżenie rzeczywiście coś dla niego znaczyło. Jeszcze w 3427 odcinku Grażyna po wspólnie spędzonej nocy będzie szczęśliwa, ale jednocześnie pełna obaw. Największym problemem pozostanie dla niej Oliwka. Kobieta będzie chciała wiedzieć, czy Tomasz naprawdę zamknął poprzedni związek i czy może traktować ich odnowioną relację poważnie.

Kępski w w 3431 odcinku "Barw szczęścia" wyzna Grażynie miłość! Nie będzie już odwrotu

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zdobędzie się na szczere wyznanie. Powie Grażynie wprost o swojej miłości i pokaże, że nie traktuje jej jak chwilowego pocieszenia po rozstaniu z Oliwką. To będzie wyjątkowo ważne po tym, jak skomplikowana zrobiła się ich sytuacja. Grażyna i Tomasz mają przecież wspólną przeszłość i Wiktora, ale przez długi czas każde z nich żyło własnym życiem. Później Kępski związał się z Oliwką i wydawało się, że właśnie u jej boku chce budować przyszłość. Ten związek ostatecznie się jednak rozpadł.

Jednak w 3431 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz nie będzie już patrzył wstecz. W obecności Wiktora jasno pokaże Grażynie, że chce być właśnie z nią.

Tomasz i Grażyna będą mieli dziecko?! Kępski już zdradził swoje największe marzenie

Powrót tej pary w 3431 odcinku "Barw szczęścia" będzie jeszcze bardziej znaczący w kontekście wcześniejszej deklaracji Tomasza. Po wspólnie spędzonej nocy w 3427 odcinku Kępski zaskoczy Grażynę wyznaniem, że bardzo chciałby powiększyć rodzinę i marzy o dziecku. Nie będzie się wycofywał ani próbował tłumaczyć, że powiedział to pod wpływem chwili.

Kiedy 3431 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3431 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 30 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.